5 de julio de 2019

PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra acuerdan un programa de Gobierno "progresista y plural"

PAMPLONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra han cerrado este viernes el preacuerdo para un programa de Gobierno que han calificado como "progresista y plural" y que se ha recogido en un documento de 70 páginas tras quedar ultimado en una reunión de tres horas en el Parlamento de Navarra.

Las direcciones de cada partido deberán ratificar el acuerdo. Posteriormente, tendrán que negociar la estructura y composición del Gobierno, aunque las conversaciones continuarán ya después de los Sanfermines, es decir, a partir del 14 de julio.

El acuerdo ha sido anunciado conjuntamente por los cuatro partidos en una comparecencia en la que han participado la secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia de Navarra, María Chivite, la jefa del Ejecutivo en funciones y líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, y la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón.

La líder socialista ha agradecido "la disposición del resto de formaciones políticas por su voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos, que son acuerdos muy positivos para Navarra".

PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra suman 23 parlamentarios, a tres de la mayoría absoluta, por lo que sería necesaria la abstención de EH Bildu para que obtengan la mayoría suficiente. No obstante, María Chivite ha insistido en que no negociará con EH Bildu para que facilite su investidura. "El PSN tenía muy claro que el programa de Gobierno lo quería acordar con las fuerzas con las que lo ha acordado y con ese programa de Gobierno, y el resto de formaciones políticas sabrá qué es lo que quiere hacer", ha señalado, y ha afirmado que el programa acordado "se le va a hacer llegar a todo el mundo, va a ser público".

Del mismo modo, Chivite ha asegurado que no tiene plan B si no prospera su investidura. "Estamos trabajando en nuestro plan, en el programa que hemos compartido para los próximos cuatro años, que es lo que queremos construir para los navarros, y esperemos que salga bien", ha afirmado.

Sobre la posición de la dirección del PSOE sobre el pacto en Navarra, María Chivite ha asegurado que "la entrevista de ayer del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, fue clara" y ha considerado que se dicen cosas "donde ya no hay nada que rascar". "Hoy he estado hablando con la vicepresidenta del Gobierno, sabe lo que estamos haciendo, y no hay ningún problema en cuanto al acuerdo de programa de gobierno. No estiremos las cosas", ha señalado, para afirmar que los procesos de investidura para el Gobierno de España y el de Navarra son "independientes".

Por su parte, la líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha asegurado que "hoy Navarra lo que expresa es la capacidad desde el acuerdo entre diferentes de trabajar desde la política para dar respuesta al conjunto de la ciudadanía, empezando por un acuerdo programático".

Barkos, que ha mostrado la voluntad de Geroa Bai de entrar a formar parte del nuevo Gobierno, ha señalado que su formación no va a ser intermediaria entre PSN y EH Bildu para que la formación abertzale facilite la investidura.

"UN PROGRAMA AMBICIOSO"

En la comparecencia de prensa, María Chivite ha señalado que se ha acordado "un programa ambicioso, centrado en las personas, progresista, con avances sociales, en el que se afrontan los retos económicos que tiene nuestra comunidad, y en el que se hace especial hincapié en la convivencia". "Es un programa centrado en las personas, en el que se profundiza también en el autogobierno, desde la lealtad institucional, desde la Lorafna, desde el respeto a la Constitución, pero queremos avanzar claramente en nuestro autogobierno", ha señalado.

Por su parte, Uxue Barkos ha hecho "un reconocimiento a la posición del Partido Socialista, y quiero subrayarlo, en el sentido de que en ese acuerdo ambicioso, de marcado carácter progresista, plural, lo que se marca son líneas que ya vienen trabajándose, políticas para las personas, que desde un sesgo claramente progresista buscan una sociedad más fortalecida en el bienestar común y en el bienestar general, y más ambiciosa también en sus retos".

La líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha subrayado que su formación no ejercerá de intermediaria entre el PSN y EH Bildu. "Lo que ha hecho Geroa Bai desde el primer día de la legislatura ha sido trabajar por aquellos compromisos alcanzados con la ciudadanía, pero no hay intermediación como correa de transmisión de nadie. Corresponde al PSN buscar los apoyos", ha señalado.

Uxue Barkos sí ha expresado la voluntad de Geroa Bai de formar parte del próximo Ejecutivo foral. "No compartimos los procesos de Gobiernos de cuotas, nos parece que no generan la confianza necesaria, pero con la representatividad que nos ha dado la ciudadanía, nos vemos en la responsabilidad y la oportunidad para que Geroa Bai esté asumiendo responsabilidades claramente en ese Gobierno", ha señalado.

Chivite no ha querido valorar esta posición de Geroa Bai y se ha remitido a las negociaciones que continuarán después de los Sanfermines.

Por su parte, el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha destacado "el valor del diálogo, el valor que tiene la política para demostrar cuál es la Navarra que queremos, una Navarra que dialoga y que es capaz de llegar a acuerdos y que es capaz de hacerlo desde la responsabilidad, desde la diferencia de formaciones políticas que son capaces de sentarse y de llegar a un programa de legislatura que es el que ahora mismo nos une".

Santos ha esperado que "nos queden cuatro años por delante para seguir dialogando, para sentirnos todos cómodos en lo que hemos acordado como líneas programáticos y también con ejes muy concretos pensando sobre todo en la ciudadanía".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha asegurado que se ha acordado "un programa para desarrollar políticas progresistas y sigue basándose en los pilares de lo social y de la convivencia y el respeto a la diversidad". "Es un programa alternativo a la derecha y, en este sentido, Izquierda-Ezkerra cumple con el compromiso con la ciudadanía de facilitar un Gobierno alternativo a las derechas. Es un acuerdo de mínimos suficiente para que se desarrollen políticas para mejorar la vida de la gente", ha indicado.

En otro orden de cosas, a preguntas de los periodistas sobre las iniciativas parlamentarias que está presentando Navarra Suma, María Chivite ha señalado que "los únicos movimientos que ha hecho Navarra Suma es intentar dinamitar absolutamente todo y si esa va a ser su estrategia para los próximos cuatro años, debiera repensar qué utilidad tiene eso para la ciudadanía navarra".