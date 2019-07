16 de julio de 2019

PSN quiere un gobierno "socialista" aunque está "abierto" a negociar y Geroa Bai uno de "responsabilidades compartidas"

PAMPLONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha manifestado este martes que les gustaría formar un gobierno "socialista" tras alcanzar un acuerdo de programa con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra aunque se ha mostrado "abierto" a acordar en "otros términos". Geroa Bai sin embargo ha abogado por un gobierno de "responsabilidades compartidas".

Así lo han manifestado después de que el PSN haya trasladado este martes un documento de trabajo sobre estructura de gobierno a Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, que ahora estudiarán para así volver a reunirse el próximo jueves, día 18. En la reunión de esta mañana, el PSN ha querido transmitir además a sus interlocutores que no hablarán en este proceso con Navarra Suma porque "no se merece".

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado, tras la reunión celebrada en el Parlamento foral por las cuatro fuerzas y que apenas se ha prolongado 20 minutos, que hoy era "un día de presentación de un documento de trabajo para que los diferentes grupos lo estudian y trabajen y posteriormente nos volvamos a reunir".

Alzórriz no ha querido dar detalles del texto propuesto a los grupos. "Vamos a guardar la confidencialidad del documento que hemos presentado, que es de estructura de gobierno", ha dicho, para indicar que, después de que los partidos lo estudien en las próximas horas, volverán a reunirse este jueves a las 12 horas.

Ha señalado que desde su partido "ya hemos dicho que queremos un gobierno socialista" pero ha expuesto que "cuando dialogas con otros grupos, estás abierto a llegar a acuerdos en otros términos".

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el secretario de Organización del PSN ha querido dejar claro que han transmitido a los "socios" que "no vamos a hablar con Navarra Suma, no se merece Navarra Suma que el PSN hable con ellos, un partido que está insultando y calumniando con mentiras en temas tan sensibles como el terrorismo, que hemos sufrido los socialistas".

Ha señalado también que "tampoco nos hemos sentado con EH Bildu" en este proceso de negociación de un gobierno y que, por tanto, "hay una mayoría de 23 -PSN, Geroa, Podemos e I-E-, que es mayor de los 20 de Navarra Suma y de los 7 de Bildu; es una mayoría posibilista para gobernar esta Comunidad".

Tras señalar que lo que suceda en Madrid "no" afectará a Navarra, Alzórriz no ha detallado plazos para finalizar este proceso y ha precisado que "después que los grupos tenemos que hacer las consultas dentro de los partidos y eso dilata un poquito los plazos, pero no tenemos fijados".

Según ha indicado, "los siguientes pasos son los de llegar a un acuerdo sobre un organigrama de gobierno".

"GOBIERNO DE RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS"

Por su parte, Itziar Gómez, de Geroa Bai, ha señalado que trabajarán ahora el documento recibido y ha aseverado que "Geroa Bai siempre ha dicho no a un gobierno de cuotas pero sí queremos un gobierno de responsabilidades compartidas, que cuente con la experiencia de trabajo de Geroa Bai". "Geroa Bai tiene una aportación importante que hacer", ha señalado.

Ha afirmado Gómez que un gobierno de responsabilidades "puede ser un gobierno de coalición". "Es una cuestión más semántica", ha apuntado, para manifestar que su coalición "propone que el futuro Gobierno de Navarra tiene que contar con la presencia de personas de Geroa Bai".

La representante de la formación nacionalista ha señalado que analizarán ahora la propuesta del PSN y ha respondido a los socialistas que "el PSN puede tener un gobierno socialista con una mayoría clara y determinante pero esa no es la circunstancia actual y entiendo que el PSN tiene postura flexible".

Sobre las palabras que les ha transmitido el PSN en torno a no hablar con Navarra Suma, Itziar Gómez ha indicado que las han acogido "de manera satisfactoria". "Con un acuerdo de programa de legislatura como el acordado, no tiene sentido, ni lógica política sentarse a hablar con el tripartito de la derecha de Navarra Suma", ha expuesto, para indicar que el PSN "tampoco se ha sentado" con EH Bildu.

Según ha expuesto, "nosotros pedimos responsabilidad y rigor a la hora de llevar adelante este acuerdo de legislatura, que no puede ser de ninguna manera negociando con Navarra Suma, por lógica política".

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha indicado, finalmente, que "están avanzando" pero que para I-E "lo fundamental es el acuerdo de gobierno, que incluye las políticas fundamentales para que el gobierno que se forme las desarrolle en su totalidad".

Si bien ha dicho que estudiarán el documento presentado por el PSN este martes "desde el punto de vista político", no ha querido pronunciarse sobre su preferencia en torno a una estructura de gobierno. "I-E quiere un gobierno que desarrolle el acuerdo de programa de mínimos alcanzado entre fuerzas diferentes", ha expuesto, para indicar que abogan por un "gobierno solvente y eficaz".

Por parte del PSN se han sentado esta mañana en la mesa de negociación Ramón Alzórriz, Jorge Aguirre e Inma Jurío; por Geroa Bai, Uxue Barkos, Unai Hualde, Itziar Gómez y Ana Ansa; por Podemos, Eduardo Santos, Ainhoa Aznárez y Mikel Buil, y por I-E, Marisa de Simón, Txema Mauleón y Carlos Guzmán.

Antes de entrar, el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha señalado a los medios que llegaba a la reunión con ánimo "positivo" y ha añadido que "hablaremos ahora y veremos". "Ya dijimos que el qué, el cómo y el quién; el qué ya está y ahora estamos en el cómo", ha indicado.