4 de julio de 2019

Revocada la convocatoria para 91 plazas mediante concurso-oposición para educador de escuelas infantiles de Pamplona

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidencia del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona, mediante resolución, ha acordado revocar la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de 91 plazas del puesto de trabajo de educador o educadora de escuelas infantiles.

La decisión se lleva a cabo, según un informe del área de Servicios Generales, por tratarse de un "acto desfavorable" que produce "perjuicios a personas concretas y por motivos organizativos", ha informado el Consistorio pamplonés en un comunicado.

El informe apunta que "se ha publicado la convocatoria de las plazas vacantes sin haber resuelto el concurso de traslados previo para poder determinar exactamente las plazas vacantes que se ofertan", lo que comporta "un evidente perjuicio para los trabajadores titulares de plazas iguales a las convocadas que ven perjudicado su derecho a la provisión interna de puestos de trabajo".

Por otro lado, señala que "el perfil lingüístico exigido para las plazas correspondientes al modelo educativo Hello de castellano con inglés, no se corresponde con el perfil del actual modelo educativo, por lo que constituye un acto no favorable para las actuales trabajadoras, puesto que al exigir un nivel de inglés superior al que se les exigió en su día para trabajar en este modelo educativo, se les está impidiendo concurrir a las plazas que ocupan en la actualidad sin que haya un cambio de modelo educativo".

Según el informe, se refleja, asimismo, que "la posibilidad de que dicho personal u otros aspirantes que hubiesen reunido las condiciones exigidas para la provisión del actual modelo en funcionamiento no puedan optar a esta nueva convocatoria conlleva un máximo perjuicio para ellos".

Entre las razones organizativas, el informe señala que "la exigencia del C1 para los educadores del modelo Hello supondría por la vía de hecho la implantación de un modelo educativo diferente a los que el Ayuntamiento está autorizado a impartir por el Gobierno de Navarra".

La convocatoria de este concurso-oposición fue aprobada por la presidenta del organismo autónomo de Escuelas Infantiles Municipales el pasado 24 de mayo, último día hábil de su presidencia. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 13 de junio, con un plazo abierto para concurrir y presentar solicitudes que finalizaba el 17 de julio.