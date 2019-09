Antonio Pérez Henares.- Fabricas de fachas

MADRID, 3 Sep. (OTR/PRESS) -

Una parte creciente de la ciudadanía europea está votando a posiciones consideradas de derecha radical, extrema derecha o todos aquellos calificativos y estigmas que se supone conllevan el ser arrojado a las tinieblas exteriores de marco democrático establecido. Es algo que no funciona igual con los radicalismos de otro costado y la extrema izquierda, que en este sentido parece tener, sino bula, que también, sí todas las indulgencias. Pero vayamos a lo que hoy nos ocupa. El último ejemplo en Alemania donde hoy cunde el alivio porque el partido Alternativa para Alemania (AfD) no haya logrado ser la primera fuerza en dos Lander donde se celebraban elecciones. ¡Solo ha conseguido ser la segunda en ambos!, a cinco puntos en Sajonia de los conservadores del CDU y a poco más de dos de los socialistas del SPD en Brandeburgo. ¡Gran consuelo!.

Similar escenario se está haciendo tendencia cada vez más generalizada por todo el continente. Véase, para no ir más lejos a nuestros mas cercanos vecinos. Francia con Mari LePen o Italia donde el temor a la urnas y los pactos por ello tiene una clave: el miedo a que gane Salvini. O mirémosnos a nosotros mismos. Vox no sacaba un concejal y ahora tiene 24 diputados. Y parecieron pocos.

Ya se sabe que aquí, y me temo que por todos lados, la intelectualidad tertuliana y el AGITPROP progre tiene ya establecido dogma y amuleto contra ello: Son FACHAS. Todos fascistas y con ello, y el sambenito colgado, todo resuelto. Pero no. Con ello no se resuelve nada, excepto que el que profiere el anatema se queda muy contento y ufano consigo mismo.

Porque el problema no está, si nos dejamos de pamemas se verá más claro, en que esas gentes, que un día votaron a muchos otros partidos, en Francia por ejemplo en los barrios ahora del Frente Nacional, al partido comunista y en muchos otros sitios son también los votos más "populares" obreros que se decía antes. Gentes de a pie. La burguesía de gama media y alta y el funcionariado curiosamente son más dados a posiciones muy diferentes, incluso granero del populismo ultraizquierdista. Sus hijos desde luego.

¿Por qué no nos preguntamos por los "porqués" de ese cambio y esa tendencia?. Quizás resulte que tiene mucho que ver con asuntos a los que no se quiere ni mirar ni siquiera mentar. Porque a eso hemos llegado. A ocultar, con dolo y mendacidad, por ejemplo lo que está sucediendo con las agresiones sexuales y violaciones grupales, el hacer malabarismo para no hacer pública identidad, origen y situación de los agresores si estos pertenecen a determinados colectivos o nacionalidades. O a negar que la sensación de inseguridad de los ciudadanos en victimas es creciente y que cada vez sube el sentimiento de indefensión ante quienes delinquen, les roban, asaltan y escarnecen y que parecen hacerlo con total impunidad y sin castigo. Y no solo es Barcelona, cuya alcaldesa parece querer liderar el ranking. Es más, hasta lo que resulta de defender, ese anciano de más de 80 años, asaltado en su casa, brutalmente golpeado y torturado junto con su esposa por dos individuos armados, que consigue hacerse con un arma que tenía guardada, se defiende y mata a uno: ¡y le caen a él 2,5 años de cárcel y pagar a la familia del ladrón muerto 180.000 euros!.

O hablamos y bloques de viviendas ocupados, o sea gentes a quienes han arrebatado sus viviendas y las han convertido en nidos de delincuencia, violencia y trafico de drogas y una ley, unos voceros políticos y unos jueces; Hay algunos jueces que parecen haber entendido que lo suyo es buscar como sea el beneficio para los delincuentes sin importarles un bledo el dolor y la angustia de sus victimas.

Son esas las cosas que no salen en los programas de las teles, también ideológicamente "okupadas" en muchos casos y que no sea políticamente correcto ni siquiera el mentarlas. Pero que es de lo que las gentes hablan, las de a pie, por los bares, por los corros, por los tajos. De esas y de otras. De lo que perciben como trato de doble rasero y que son ellos a quienes le toca la parte estrecha del embudo. Esos que se preguntan el qué les sucedería a ellos sin en un tropel asaltaran un cuartel de la Guardia Civil y lo arrasaran, vamos lo que sucedió en Ceuta el otro día. Pues lo hicieron 150 extranjeros, subsaharianos, con ello entraron en España, aquí los tenemos y con ellos nos quedamos. Por supuesto que a costa de nuestros impuestos. Que también son los "paganos" de las "presuntas" Organizaciones NO Gubernamentales que hacen el "solidario" y una fotos muy pintonas con Richard Gere con nuestro dinero.

Todas esas cosas y muchas más de subsidios, prevalencias, prioridades y vivires del cuento propio y del Estado, o sea y de nuevo del dinero de todos, los que pagan claro, sería a lo que hay que darle una pensada. Antes de hacer FACHAS a millones de compatriotas españoles y europeos. ¿Quienes son, en verdad, quienes están montando por doquier fabricas de "Fachas"?