Francisco Muro de Iscar.- Vacaciones para los políticos

MADRID, (OTR/PRESS) Si las cosas son como dice Tezanos y el PSOE tiene una intención de voto del 41 por ciento, al borde de la mayoría absoluta, y el PP, Ciudadanos y Podemos no llegan juntos a esa cifra, de acuerdo con los datos recogidos por el CIS a primeros de julio, lo mejor que pueden hacer los políticos es marcharse de vacaciones al menos quince días hasta que Pedro Sánchez comunique públicamente si se somete a la tercera investidura o convoca elecciones en noviembre para ganar por goleada. Parece claro que Pablo Iglesias no pinta nada en esta decisión y que Casado y Rivera no quieren ni plantearse un pacto a la alemana. Así que todo se cuece en el laboratorio de Iván Redondo con los datos del CIS de Tezanos.

Desconozco si Tezanos es un visionario, pero hay que pensar que cuando decidió preguntar mensualmente a los españoles su intención de voto, es que intuía o sabía que el dúo Sánchez-Redondo lo iba a necesitar. Lo que está claro es que el director del CIS es el mayor fan del actual presidente del Gobierno y estoy seguro de que eso no tiene nada que ver con fuera casualmente Sánchez el que le pusiera en ese puesto. Tezanos, que al contrario que sus antecesores, no rehúye comparecencias públicas para manifestar sus ideas personales -partidistas- acaba de decir en la SER que "Sánchez es el líder preferido, es templado, habla con moderación y hace propuestas. En el debate vimos a un partido que presentó un programa, con grandes proyectos nacionales". Para el director del CIS el PSOE es un partido en crecimiento y todos los demás, especialmente Podemos, "están en declive". Materialmente muertos. Tezanos dixit.

Por eso digo que, después de leer los resultados del CIS y escuchar a Tezanos, los políticos de la oposición deberían irse de vacaciones porque no tienen nada que rascar y los que apoyan al Gobierno, incluido Revilla, también, porque la decisión solo la tomará Pedro Sánchez. Si, además, unos y otros aprovecharan esos días, quince no estaría mal, para reflexionar, ver en qué se están equivocando -porque se están equivocando, sin duda-, imaginar alguna salida diferente a esta situación y plantear alguna idea original, todos saldríamos ganando, especialmente los sufridos ciudadanos: quince días de silencio y, tal vez, una salida a esta crisis de inestabilidad creada, en primer lugar, por Pedro Sánchez que no ha tenido ninguna voluntad de formar Gobierno.

Lo que habría que pensar es si son vacaciones "pagadas" o "por objetivos". Es decir, si los diputados, senadores, miembros del Gobierno, altos cargos, etc. cobran porque sí o solo si hacen algo y proponen alguna salida. De momento, los diputados -y supongo que también los senadores-, además de su sueldo, cobran además complementos por formar parte de unas Comisiones que ni se reúnen ni tienen nada que discutir. La Diputación Permanente del Congreso -que es el órgano de gobierno entre períodos de sesiones- ha tardado dos meses en ponerse en marcha y desde la convocatoria de elecciones no ha sido posible ejercer el control parlamentario del Gobierno en funciones. Nuestros diputados, senadores, ministros y ministras, altos cargos, etc. llevan meses -en algunos casos, años- de vacaciones, pero como decía un ensayista americano, Elbert Hubbard, "nadie necesita más unas vacaciones que los que acaban de tenerlas". Que se las tomen. Que nos dejen descansar a los demás.