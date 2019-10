11 de octubre de 2019

Escaño cero.- La cara de la misma moneda

MADRID, 11 Oct. (OTR/PRESS) -

¿Qué diferencias ideológicas o programáticas hay entre Iñigo Errejón y Pablo Iglesias? Esa es una pregunta que supongo yo muchos ciudadanos se estarán haciendo al pensar en a quién votar en las elecciones de noviembre. Les adelanto mi opinión, no hay diferencias salvo una, y es que Errejón parece dispuesto a pactar con Sánchez sin tantas exigencias como Iglesias.

Pero por lo demás sus "programas", sus maneras de actuar, sus postulados políticos son los mismos.

No obstante Iñigo Errejón parece de repente el "caballo blando" de la izquierda porque el mismísimo Pedro Sánchez le consagró en sus declaraciones en la Sexta al contraponer el comportamiento de Errejón con el de Iglesias. A partir de ahí Errejón pasó a convertirse en un político al que tener en cuenta a escala nacional.

Pero si se le escucha, Errejón continúa diciendo las mismas cosas que cuando era uno de los líderes fundadores de Podemos. Es para que nos entendamos un populista de izquierdas. No olvidemos que tanto Iglesias como Errejón han bebido de la doctrina bolivarista, y en el caso de Errejón además tiene tintes peronistas porque uno de sus gurus ideológicos, Ernesto Laclau, lo es.

De manera que Iñigo Errejón y Pablo Iglesias son distintas caras de la misma moneda. Así las cosas gracias a la proaganda que le hizo Pedro Sánchez. Errejón se ha colocado en el tablero político con posibilidades no solo de que su Más País quite votos a Podemos, también al propio PSOE. Y esto es algo que empieza a preocupar en filas socialistas. De ahí que el PSOE en su estrategia de campaña no podrá por menos que enfrentarse también a Iñigo Errejón sin contemplaciones.

Lo cierto es que aunque aún falta un mes para las elecciones las encuestas auguran que Más País puede obtener representación parlamentaria precisamente nutriéndose de votantes socialistas y podemitas, de la misma manera que el anunciado descalabro de Ciudadanos puede llevar a muchos votantes del partido de Rivera al PP. También las encuestas auguran un traspaso de votantes de Ciudadanos al PSOE.

Pero volviendo a Errejón es interesante ver como en esta sociedad nuestra hiperconsumista Iñigo Errejón está de moda ofreciendo más de lo mismo de lo que ofrece Iglesias, con la salvedad de que no va a exigir ,si obtiene escaños, sentarse en el Consejo de Ministros. Claro que eso ya es mucho pensarán algunos.