29 de agosto de 2019

Escaño cero.- ¡Menuda pieza!

MADRID, 29 Ago. (OTR/PRESS) -

No sé si es que no he estado suficientemente atenta o es que sencillamente desde el PSOE y desde Unidas Podemos así como de otros partidos de raíz nacionalista, se han mostrado tibios sobre las recientes declaraciones de Joan Marc Jesús, dirigente de la CAN.

Ya saben, la ACN es una organización separatista catalana con una gran capacidad de movilización ciudadana.

El señor Joan Marc Jesús (escribo "señor" porque de alguna manera tengo que denominarle) dejó claro de qué material está hecho cuando se conoció el accidente en La Manga de un avión de nuestras Fuerzas Aéreas y aún no se sabía la suerte que había corrido el piloto. Lo primero que twitteo el tal Joan Marc Jesús fue: "Ya están los capullos del Ejército lanzando residuos al mar".

Las palabras de este sujeto se comentan por sí solas.

Poco más tarde cuando se conoció que el piloto, el comandante Francisco Marín no había podido sobrevivir al accidente, Joan Marc Jesús twitteó el segundo comentario: "Contaminando el ecosistema. Espero que ninguna especie marina haya sufrido".

Podríamos echar mano de este refrán: "A palabras necias, oídos sordos", pero me temo que hay ocasiones en que determinadas expresiones más que necias son absolutamente malvadas y los dos twitts del dirigente de la ACN son una muestra de hasta donde lleva la podredumbre moral.

Dirigentes del PP y Ciudadanos criticaron con razón a Joan Marc Jesús, y yo, ingenuamente, esperaba que desde el Gobierno, desde el PSOE, desde Unidas Podemos, desde el PNV, desde ERC, desde Junts Per Catalunya, desde Compromis... en fin desde el resto de las fuerzas políticas se rechazara con firmeza y con asco las expresiones del dirigente de CAN.

Si lo han hecho ha sido en voz tan baja que no me he enterado y si no lo han hecho.... pues si no lo han hecho deberían de hacerlo.

En política no vale todo. Se puede ser independentista ¡faltaría más!, pero digo yo que defender la independencia de Cataluña no implica ser un malvado, una mala persona.

Lo que evidencian los dos twuitss del señor Joan Marc Jesús es su fanatismo. Y ya sabemos adonde conducen los fanáticos.

Cuidado con Joan Marc Jesús porque alguien que es capaz de escribir los twuitss escritos por este dirigente de ACN es capaz de cualquier cosa.

Que se lo piensen dos veces los que de buena fe vienen depositando su confianza en tipos como este Joan Marc.