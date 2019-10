Luis del Val.- El pijo ecologista

MADRID, 22 Oct. (OTR/PRESS) -

En España ha surgido una nueve especie, la de los pijos ecologistas, que ven un automóvil movido por gasóleo y casi están a punto de llamar a una ambulancia, debido la desagradable impresión que les produce. El pijo ecologista es partidario de que este invierno pasemos el frío que podamos resistir para no encender la calefacción y, como también está en contra del abrigo de las pieles naturales, porque se siente solidario de todos los animales, cuya piel ha protegido del frío al ser humano desde el Cuaternario, su opción es que nos protejamos con tejidos de poliuretano que tardan siglos en reciclarse.

No es esta la única contradicción, porque anteayer mismo, domingo, localicé a un pijo ecologista sentado en una terraza, tomándose una bebida con un grupo, que me imagino que serían de la misma cofradía, cuyo dios al que adoran es una adolescente, que viaja en velero hasta las costas americanas, viaje patrocinado, no por una floristería o una cooperativa agraria de cultivos ecológicos, sino por unas gran firma de automóviles. La adolescente no va a la escuela, porque parece que ya lo ha aprendido todo y, si es así, es digna de que la adoren, teniendo en cuenta que los demás, triplicando su edad, apenas sabemos nada.

Pero lo que me dejó estupefacto es que el pijo ecológico estaba al aire libre, en un día de bastante frío, protegido por una estufa de butano que intentaba calentar el espacio exterior. Dentro del establecimiento, donde entré, no hacía frío, pero decenas, cientos, miles, millones de estufas de butano y de estufas eléctricas de infrarrojos se instalan en todo el mundo para que los pijos ecologistas, y los que no lo son, se puedan tomar unas cerveza fresca, sin pasar frío. La energía que les falta a millones de personas, algunas de las cuales mueren de frío, la gastamos aquí, en las sociedades donde abundan los pijos ecologistas, para que puedan fumar un pitillo y protestar del escaso sentido ecologista que tenemos los demás.