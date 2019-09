12 de septiembre de 2019

Asamblea por una Escuela Bilingüe reclama una ley de Educación que respete el derecho a estudiar en castellano

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, ha reclamado, este jueves en el Congreso, una nueva Ley de Educación en la que se recoja el derecho de todos los alumnos del país a estudiar en castellano.

Durante el acto 'Españoles en defensa de lo común', organizado por el Grupo Popular en la Cámara baja, Losada ha denunciado que 2.214 centros de Cataluña cuentan con proyectos lingüísticos en los que "directa o inderectamente se transmite que la lengua catalana es el eje vertebrador de la identidad nacional".

Como ejemplos, ha mencionado directrices que, desde su asociación, han recogido en escuelas de Olot, El Masnou o Esplugues de Llobregat. En ellas, según ha afirmado, se aconseja a los profesores a hacer "una discriminación positiva a través del catalán", que la asignatura de Lengua castellana no la imparta el tutor para "evitar interferencias en la lengua de relación" o que si un alumno debe hacer una parte de un trabajo en castellano "de manera excepcional, deberá contactar con el docente.

Todas estas escuelas, ha apuntado, siguen el Programa 2000, un documento "ideológico" que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, elaboró para "la creación de una identidad nacional catalana, única, separada y contraria al resto de España", a través de, entre otras medidas, la "inmersión lingüística e ilegal" de los alumnos.

UNA SITUACIÓN QUE SE HA GESTADO EN 30 AÑOS

"Esto no se ha hecho de un día para otro. Esto se lleva gestando más de 30 años", advierte la presidenta de AEB, para advertir que esta situación no es única de Cataluña, sino que también se ve en la Comunidad Valenciana, País Vasco o Galicia. En este sentido, cree que el problema es que el Gobierno "no ha vigilado" correctamente la transferencia de competencias y ha "vulnerado los derechos" de los alumnos.

Por ello, se ha dirigido al público 'popular' para pedir que "no les abandonen", como han hecho otras administraciones, y que elaboren una nueva Ley de Educación con la que se puedan "arreglar los cimientos" de esta situación y se respeten los derechos constitucionales.

"Siempre perdemos los mismos, los que reconocemos y ponemos en valor la riqueza del país, los que vemos nuestros derechos ninguneados con negociaciones políticas por debajo de la mesa. Somos los que no hay que contentar", ha lamentado Losada.