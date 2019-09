Los estudiantes españoles de Secundaria tienen 130 horas más de clase al año que los alumnos de los países de la OCDE

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes españoles de Secundaria tienen 130 horas más de clase al año que la media del resto de alumnos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe anual de este organismo 'Panorama de la Educación 2019' publicado este martes.

La diferencia de horas lectivas es todavía mayor si se compara con países como Finlandia, cuyo sistema educativo ha sido tradicionalmente aplaudido en la comunidad internacional. Mientras un alumno español de Secundaria pasa 1052 horas dando clase a lo largo del curso, uno finlandés solo estará 808 horas: 246 menos al año. La media de la OCDE se sitúa en 919 horas lectivas por curso, y la de los países de la Unión Europea en 892.

"La carga que hacemos caer en nuestros adolescentes es mayor que en nuestro entorno", ha admitido el secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro Tiana, en la rueda de prensa celebrada en el Ministerio para presentar los resultados del estudio, donde ha estado acompañada de la directora de Gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos.

La media de horas lectivas de los países de la OCDE en Educación Primaria se reduce a las 769 por curso, una cifra de la que no está tan distanciada España, donde la media es de 792.

"En términos generales, se puede decir que la situación española se sitúa aproximadamente en la media de la OCDE y la Unión Europea (UE)", ha asegurado Tiana durante la presentación de los datos incluidos en el estudio, aunque ha admitido que "España destaca en algunas cosas, y en otras no".

Por ejemplo, en la inversión en educación el país sigue estando por debajo de la media. España gasta el 3,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en Educación Primaria y Secundaria mientras en el conjunto de los países de la OCDE el porcentaje se eleva hasta el 3,5%. Desde 2010 a 2016, la inversión educativa en España cayó un 4,7%, aunque el descenso fue menor que en la media de la OCDE, que fue del 7,7%, o de la UE, un 10,3% de media.

El gasto educativo por estudiante en España también es menor que en el conjunto de la OCDE: en 2016 fueron 9.500 dólares por estudiante frente a los 10.500 dólares de la OCDE. El estudio señala que la diferencia se debe a la inversión por estudiante en estudios superiores como la universidad, que en España es de 12.600 dólares frente a los 15.600 de media de la OCDE.

"Sin embargo, en términos de PIB per cápita, España alcanza la media OCDE: el gasto por estudiante a tiempo completo desde Educación Primaria a Terciaria fue del 26% del PIB per cápita, y del 23% el destinado a la educación no terciaria", se precisa en el informe 'Panorama de la Educación 2019'.

EL SALARIO DE LOS PROFESORES SUPERA LA MEDIA

Durante la presentación del informe, el secretario de Estado de Educación en funciones también se ha detenido en la retribución de los profesores españoles, que tienen mayores salarios que en la media de países de la OCDE, aunque también tardan más en mejorar su sueldo. "Los salarios del profesorado son mayores a los trabajadores que tienen estudios superiores", ha destacado Tiana.

En la media de la OCDE, un docente logra su máximo salario cuando tiene 25 años de experiencia, mientras en la UE se alcanza a los 28 años. En España, un profesor tarda hasta 39 años de media para tener su sueldo máximo.