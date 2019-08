Greenpeace se une al creador de 'La Casa de las Flores' y al actor Pedro Alonso para pedir la protección de los océanos

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El creador de la serie ‘La Casa de las Flores’, el director mexicano Manolo Caro y el protagonista de ‘La Casa de Papel’, el actor español Pedro Alonso, grabarán un corto de ficción en apoyo a la última campaña de Greenpeace, que exige la aprobación de un Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas en 2020, según ha señalado la ONG.

En este sentido, ambos se unirán a la tripulación del barco ‘Esperanza’ de Greenpeace, que se encuentra actualmente en el mar de los Sargazos como parte de la expedición ‘De Polo a Polo’ para evidenciar las amenazas a las que se enfrentan los océanos.

“Sin los océanos, no hay vida. Nuestro futuro depende de ellos. Por eso me he unido a esta expedición de Greenpeace, porque es hora de que nuestros gobiernos nos escuchen. Y entre todos y de la mano, hagamos algo. No podemos esperar más: Necesitamos proteger los océanos si queremos asegurar la supervivencia de nuestro planeta”, ha dicho Alonso, en relación a la campaña.

Por su parte, Caro ha señalado que “pocas cosas son tan bellas como la inmensidad de los océanos. “No podemos destruir lo mjor que tenemos, lo que nos permite seguir viviendo. Desde el mundo del cine podemos ejercer de altavoces para nos oigan quienes deben tomar las decisiones. Ojalá lo consigamos”, ha agregado.

Asimismo, el proyecto también contará con el bailarín mexicano Isaac Hernández, quien forma parte del English National Ballet y ha sido galardonado recientemente como mejor bailarín del mundo. El artista realizará una aparición estelar en la cinta, cuyo rodaje tendrá lugar entre el 13 y el 17 de agosto en el mar de los Sargazos.

Además, la actriz estadounidense Shailene Woodley, protagonista de la serie ‘Big Little Lies’, también se ha unido a la expedición y ha acompañado al equipo científico de Greenpeace durante sus investigaciones en el mar de los Sargazos.

Al respecto, Greenpeace ha destacado que se encuentra inmersa en una expedición de casi un año de duración que está recorriendo el planeta para documentar, junto a un equipo científico de primer nivel, las amenazas que enfrentan los océanos como el cambio climático, la sobrepesca, la contaminación por plásticos, la minería y las prospecciones en busca de petróleo y recursos genéticos. En la actualidad, menos del 3% de los océanos está protegido; sin embargo, la comunidad científica exige que para 2030 se preserve al menos el 30%.