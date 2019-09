Miles de personas se manifiestan por el clima en Madrid: "Tranquilo Planeta, aquí está Greta"

454469.1.500.286.20190927184044

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS)

La manifestación ante la emergencia climática y por la Huelga Mundial por el Clima, convocada por Fridays for Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, ha reunido este viernes a miles de personas en las calles de Madrid.

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, a la marcha han acudido más de 20.000 personas, una cifra que los organizadores elevan a más de 200.000.

'Tranquilo Planeta, aquí está Greta' o 'Injusticia, manifestación, queremos un mundo sin contaminación' han sido alguno de los lemas que han coreado los más jóvenes al principio de la marcha.

Entre algunos de los mensajes que los manifestantes han difundido en sus pancartas destacan 'No te metas con el futuro de nuestros hijos', 'Si el planeta fuera un banco ya lo habrían salvado' o 'En pie por el futuro'.

Asimismo, algunos de los manifestantes han alzado pancartas con fotografías de los incendios en la selva amazónica acompañadas de mensajes que culpan al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, "y a los que le votan", mientras que otros han optado por mostrar dibujos de ciudades llenas de humo de contaminación y osos polares en un casquete derritiéndose.

Los más pequeños también han sido protagonistas en esta cita para protestar contra el cambio climático con camisetas que rezan 'Niños por el clima' y 'Queremos un mundo limpio'.

Los ciudadanos y las ONG ambientales, que han comenzado la marcha en la Plaza de Atocha, han recorrido las calles de Madrid hasta llegar a la Puerta del Sol para luchar contra la emergencia climática. En Londres, Nueva York o Sidney se celebraron manifestaciones similares el pasado 20 de septiembre.

Greenpeace ha acudido a la concentración con una falla del Planeta en llamas. "Hemos traído el Planeta en llamas porque el Planeta está ardiendo y hay que decírselo al mundo", ha señalado a Europa Press el coordinador de movilización de Greenpeace, Pablo Chamorro, quien ha destacado que "es un día histórico" y que hay "una emergencia climática y no un calentamiento".

Por su parte, la responsable de Clima y Energía de WWF, Mar Asunción, ha incidido en que es un "momento crítico" y que hay una situación de "emergencia climática". "No queremos una catástrofe climática. Llegar a los jóvenes porque aunar fuerzas es fundamental", ha dicho.

Además de la protesta en Madrid, este viernes se han convocado numerosas movilizaciones en multitud de municipios de todo el territorio nacional, así como una huelga general laboral en Aragón, Canarias, Euskadi y Navarra y una huelga estudiantil general.

IGLESIAS Y ERREJÓN EN LA MARCHA

A la marcha han acudido varios representantes políticos de PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, o Equo. Por parte de la formación morada, han acudido Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Echenique y Juantxo López de Uralde. Además, también ha acudido el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Tanto Pablo Iglesias e Irene Montero como el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, han asistido a la concentración acompañados de sus hijas.

Durante la marcha, Errejón ha asegurado que las nuevas generaciones están dando una "lección de madurez". "Nos están diciendo que la política tienen que ocuparse de los verdaderamente importante de la vida y del planeta", ha recalcado, al tiempo que ha asegurado que todos los Gobiernos y todas las formaciones políticas deberían escuchar la voz de los más jóvenes.

PETICIONES AL ALCALDE DE MADRID

A su paso por la Plaza de Cibeles, la cabecera de la manifestación se ha detenido para pedirle al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se una a la protesta. "'Almeida, escucha, únete a la lucha. Gobierne quien gobierne, el clima se defiende. Madrid Central, es fundamental'", han pedido.

Al grito de 'Es una crisis no es cambio'; 'Si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado'; 'Alerta, que el pueblo se despierta por la vida del planeta'; 'No hay planeta B'; 'Planeta, escucha, somos tu lucha'; o 'El Planeta no se vende, se ama y se defiende', los manifestantes han rodeado la fuente de Cibeles para subir por la calle Alcalá.

Además, los asistentes han lanzado cánticos contra la contaminación que provoca el uso de plásticos. "No más plástico, es sentido común. Un bote, dos botes, contamina el que no bote. Hay más plástico que sentido común", han coreado.

El responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha pedido al Gobierno que se forme tras las próximas elecciones generales que declare una "emergencia climática verdadera" y que ponga "todos los instrumentos legales en la lucha contra la crisis ecológica".

Durante la movilización, la portavoz de Alianza por el Clima, Vanesa Álvarez, ha destacado que se trata de una "manifestación histórica" ante una "emergencia climática", por lo que ha reclamado "medidas efectivas y reales".

"Nos movilizamos pensando en el futuro y en un planeta en el que nuestras hijas e hijos puedan vivir. Pensamos que es fundamental que los jóvenes estén concienciados", ha señalado a Europa Press la portavoz de Madres por el Clima, Yetta Aguado.

Cuando la multitud subía por la calle Alcalá en dirección a la Puerta del Sol, los representantes de las ONG ambientales han comenzado a aplaudir y han iniciado una 'ola' con el objetivo de que llegara hasta la cola de la manifestación, en la Plaza de Atocha.

Tras ello, la miembro de Fridays For Futures Amana Santiesteban ha comentado a Europa Press que es "impresionante" la acogida que ha tenido esta iniciativa y ha destacado la importancia de "hacerle saber a los gobiernos que lo que están haciendo no valen". "Están jugando con nuestro futuro", ha lamentado.

La marcha ha dejado entre algunas de sus imágenes más destacadas la participación de miles de jóvenes pidiendo la salvación del planeta, así como la implicación de "políticos y poderosos". En este sentido, el sindicato de estudiantes de Madrid ha reunido a más de 7.000 jóvenes que han marchado "contra el capitalismo verde".

Para Ángela y Noelia, de 17 años, la lucha contra el cambio climático es una iniciativa "de todos" porque "el planeta se está yendo a la mierda". Ambas han pedido, en declaraciones a Europa Press, que los poderosos "se impliquen y hagan algo" porque, a su juicio, "son los que más carburante generan".

Asimismo, las jóvenes han coincidido en que la gente de su edad está "más concienciada" y han destacado que, en general, "la gente está muy ciega y deja el cambio climático para luego".

Alrededor de las 20.00 horas los manifestantes entraban en una abarrotada Puerta del Sol, donde los asistentes han aplaudido a la llegada de la multitud, al tiempo que han coreado 'Vaya, vaya, Madrid con playa' o 'Calor, calor queremos cambio y no climático'.

MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PLANETA

Posteriormente, los organizadores han leído un manifiesto "en defensa del presente y el futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo" y advierten de que se está "al borde de un punto de no retorno frente al cambio climático".

A juicio de los firmantes, esta crisis climática "es consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas". Por ello, creen que no responder "con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra".

Así, piden compromiso para no superar el aumento de temperatura global de 1,5ºC, acción para abandonar los combustibles fósiles y solidaridad con las poblaciones más vulnerables que sufren el impacto del cambio climático en sus territorios, entre otras demandas.

Tras la lectura del manifiesto, los miles de asistentes han aplaudido sus reivindicaciones y han abandonado la Puerta del Sol con total normalidad.