El Senado pide por unanimidad al Gobierno reparar los daños por los incendios en Canarias pero rechaza lamentarlos

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles por unanimidad una iniciativa presentada por el grupo parlamentario socialista para instar al Gobierno a reparar los daños provocados por los incendios de este verano en Canarias. Sin embargo, a continuación ha rechazado --con los votos del PSOE pese al apoyo del resto de grupos-- una moción de apoyo del PP para lamentarlos y expresar su solidaridad con el pueblo canario, agradecer el trabajo del operativo de extinción y mejorar la prevención del fuego en la comunidad insular.

El pleno de la Cámara Alta debatía dos mociones relativas a los incendios del mes de agosto en Canarias, una presentada por el grupo parlamentario socialista y otra planteada a iniciativa del PP. Antes del pleno, los grupos intentaron su tramitación, debate y votación conjunta y la incorporación de las 10 enmiendas planteadas a la del PSOE y otras 9 a la del PP.

Sin embargo, según han afeado la mayor parte de grupos durante el debate de ambas en el pleno, el PSOE se negó a esta propuesta así como a aceptar las enmiendas y rechazó su incorporación al texto, de modo que la moción para urgir al Gobierno a paliar los daños de los devastadores en Canarias durante el mes de agosto salió adelante en sus propios términos pero con el apoyo de los 233 votos de los senadores presentes en la votación.

A continuación, el orden del día del pleno del Senado debatía la moción del PP dirigida a lamentar los daños por el fuego en Gran Canaria, a trasladar la solidaridad de la Cámara Alta a los afectados y a reconocer la labor de quienes han colaborado en las tareas de extinción.

La iniciativa contaba con nueve enmiendas --una de ellas de adición del propio PP-- presentadas por los grupos parlamentarios de Izquierda Confederal (Adelanta Andalucía, Més per Mallorca, Compromís, Más Madrid y Cataluña en Común Podem); el grupo nacionalista en el Senado (Junts per Cataluña, Coalición Canaria, partido Nacionalista Canario) y todas ellas han sido aceptadas e incorporadas al texto.

Finalmente, a pesar de los 98 votos a favor de todos los grupos de la oposición, los 133 en contra de la mayoría absoluta del PSOE, han terminado en el rechazo a esta moción.

Durante el bronco debate de ambas, Ramón Morales, el senador del PSOE que ha defendido la moción socialista, ha recordado los daños provocados por el fuego en Gran Canaria y ha acusado al senador de Vox, Francisco José Alcaraz, de haber impedido firmar una declaración de apoyo de la Cámara alta a Canarias porque aludía a la lucha contra el cambio climático. Así, ha pedido a Cs y PP "reflexionar" tras acusarles de la presencia del senador Alcaraz en el Senado, al ser designado autonómico.

El comentario ha sido criticado posteriormente por varios grupos parlamentarios que le han exigido una rectificación y le recordaron que "no hay senadores de primera y de segunda".

El propio Alcaraz, que ha votado a favor de ambas mociones, ha intervenido para "desmontar una farsa" y ha asegurado que no aprobó aquella declaración por que negara el cambio climático -un asunto que ha definido a reglón seguido como una "una realidad de hace millones de años" que no se vincula con las consecuencias del incendio de Canarias- sino que el Gobierno lo usa para "mantener los chiringuitos asociados a estas políticas".

La iniciativa aprobada insta al Gobierno a elaborar a la mayor brevedad posible el informe sobre los daños en el incendio de Canarias; a determinar y cuantificar el alcance de los mismos; a declarar la zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y a aplicar

las medidas dispuestas en la Ley 17/2015 para paliar los daños del siniestro.

En concreto, la moción socialista pide al Gobierno en funciones ayudas directas por los daños tanto a los bienes de personas y empresas como de las administraciones, así como los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe; indemnizaciones a explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas y, en su caso, beneficios fiscales, subvenciones y exenciones a los afectados.

Desde Izquierda Unida Confederal, el senador Vicenc Vidal Matas ha expresado su solidaridad con Canarias pero ha pedido no quedarse solo con las ayudas sino trabajar en una "nueva cultura del riesgo" frente a estos incendios cada vez mayores.

Por su parte, el senador popular Asier Antona ha lamentado que no se haya podido unificar el debate de ambas iniciativas y durante la defensa de la moción de apoyo a Canarias ha criticado el "bautizo" de Morales en la Cámara alta en un "tema tan delicado y sensible que ha unido a todos", pero en el que el senador socialista "se ha dejado llevar por ese rodillo electoral" y ha señalado que no se esperaba tal "falta de talante".

"Usted ha rechazado las enmiendas que yo he aceptado. Tiene usted un papelón", ha reflexionado el senador. También ha acusado al Gobierno y al PSOE de tratar de sacar "rédito político" y de hacerse una "foto de la vergüenza" en Canarias.

La senadora de Cataluña en Comú Podem, Sara Vila, ha lamentado que en este "posible único pleno de esta legislatura", los senadores se van sin un acuerdo en la Cámara sobre un "asunto tan importante" lo que, a su juicio, es un ejemplo de que "esta clase política no está a la altura de las circunstancias", con dos mociones, una 'popular' apoyada por todos los grupos menos el PSOE y otra del PSOE que salió adelante por unanimidad.

En la misma línea se ha manifestado el senador del grupo nacionalista vasco, Juan Carlos Medina, quien cree que las dos mociones debían haber ido unificadas; mientras que la senadora de Ciudadanos, María Mar Hormigo, ve en esta falta de acuerdo un vivo ejemplo del bipartidismo que se ha mantenido durante 40 años entre PP y PSOE.

Finalmente, la senadora del PSOE Paloma Hernández Cerecedo justificó la negativa socialista a la iniciativa popular porque discrepa de la exposición de motivos de la misma y porque considera que las enmiendas de los grupos restantes eran un "totum revolutum" en el que se "mezcla todo" pero ha dejado "clara" la "solidaridad" socialista con el pueblo Canario y con el resto de territorios afectados por graves incendios este año.