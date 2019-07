17 de julio de 2019

SEO/BirdLife pide la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar la crisis climática y de biodiversidad

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG ambiental SEO/BirdLife ha solicitado la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para analizar y tomar medidas para frenar la crisis climática y de biodiversidad, así como la creación de un Consejo de Seguridad Ambiental (CSA), "dada la situación en la que se encuentra la naturaleza española".

Así lo ha reclamado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, durante la presentación de un conjunto de 200 medidas, tanto de conjunto para toda España, como diferenciadas para cada comunidad autónoma.

"La situación en la que se encuentra la naturaleza española justifica que las administraciones la contemplen, junto al cambio climático, como una situación de emergencia. Ya no vale solo con hacer un plan cuando sepamos que una especie esté amenazada, se requiere alinear todas las políticas del Estado para no destruir nuestro verdadero patrimonio, el patrimonio natural. Estamos hablando de la riqueza futura del planeta y de la humanidad, si no cambiamos el modelo de producción y consumo nuestros hijos y nuestros nietos vivirán en un país y en un planeta mucho más pobre", ha manifestado Ruiz.

La ONG considera "prioritario" que tanto el Gobierno nacional como los autonómicos y las ciudades autónomas pongan en marcha estas 200 medidas para frenar la pérdida de biodiversidad y que España pueda, así, cumplir con los objetivos y obligaciones internacionales de España.

El documento '200 medidas para frenar la pérdida de biodiversidad en España' va en línea con el informe de IPBES de Naciones Unidas que recientemente anunció que un millón de especies en todo el mundo están en riesgo de extinción y que califica la pérdida de biodiversidad como una emergencia a la que se debe responder.

La ONG destaca que programas como el de Seguimiento de Avifauna que permite conocer las tendencias de las especies de aves y las necesidades de estas especies que existen para su conservación. La ONG ha estudiado las "insuficiencias" que existen en el territorio para la conservación del a naturaleza, la mayoría de ellas, obligaciones legales, cuyo cumplimiento efectivo recae en las administraciones competentes.

Ruiz ha denunciado que esta es la "mayor crisis ambiental y climática" a la que se ha enfrentado el ser humano, tal y como ha certificado Naciones Unidas en su último informe de la Plataforma Intergubernamental sobre biodiversidad y servicios sistémicos (IPBES).

En este contexto, ha añadido que para salir de la crisis en la que está "sumida la biodiversidad" es "necesario llevar acciones decididas por parte de todos los poderes públicos y ve necesario que se desarrollen con urgencia.

Por su parte, el responsable de Gobernanza de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, ha insistido en que ciertamente se está perdiendo biodiversidad "como nunca antes" ha ocurrido en los últimos 10 millones años y además, se sabe que los causantes de esta situación son los seres humanos y sus políticas.

En ese sentido, ha lamentado que pese a existir legislación suficiente, España no está frenando su pérdida de biodiversidad. "Se trata por lo tanto de una ausencia de voluntad política", asegura.

Atienza ha puesto de ejemplo los programas de ciencia ciudadana de la ONG que observan como cada vez hay un mayor número de especies amenazadas y que varias especies que hasta ahora eran muy comunes ya no los tanto, como por ejemplo, los "600.000 gorriones y golondrinas menos que hay cada año en España".

En concreto, ha indicado que la abundancia de especies en la mayoría de los hábitats ha disminuido en la mayoría de hábitats terrestres, hasta un 20 por ciento desde 1990. También insiste en que la tasa de extinción es de entre decenas y centenares más alta que la media de los últimos 10 millones de años.

200 MEDIDAS

La ONG pide también actualizar y mejorar la información disponible sobre las distintas especies, así como revisar la normativa en materia de protección de la naturaleza y avanzar en su implementación.

Del mismo modo, denuncia que muchos planes de conservación de especies amenazadas o no se han elaborado o bien están desfasados, por o que pide una planificación responsable para el desarrollo de sectores como la agricultura o la energía renovable.

Para la coordinadora de programas de conservación de SEO/BirdLife, Ana Carricondo, no es posible que haya aún leyes de protección anteriores a la ley estatal o que no se ajustan a la normativa europea, ni seguir completando los informes del estado de la biodiversidad con grandes lagunas de información.

En concreto, alerta de que los mayores declives se producen en las aves ligadas a los medios agrarios o esteparios y ve fundamental tener en cuenta en la planificación política, agraria y energética y buscar la compatibilidad entre objetivos económicos, climáticos y de biodiversidad.

Entre las 200 medidas concretas, entre las comunes, SEO/BirdLife insta a poner en marcha tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, figura la petición de mecanismos de gobernanza ambiental que asegure la acción conjunta nacional y autonómica para frenar la pérdida de diversidad biológica que son una "crisis nacional y regional".

También reclama la aprobación de planes sectoriales para asegurar la integración de la conservación de la biodiversidad en las políticas con mayor impacto como la agricultura o las políticas forestal y energética.

Asimismo, pide evaluar el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017, y aprobar uno nuevo y sus correspondientes planes regionales y sectoriales. También aconseja que se actualice el conocimiento sobre el estado de las especies de acuerdo con los criterios de la UICN y la aprobación de planes de recuperación y conservación de especies amenazadas así como de control y gestión de especies exóticas invasoras.

Otras de sus reclamaciones pasan por desarrollar instrumentos de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 e incorporar las obligaciones de conservación que dependen del agua en los planes hidrológicos de cuenca y completar la red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con base en el inventario de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad.

Finalmente, pide también al conjunto de administraciones que no se concedan autorizaciones a los proyectos que presentan un gran impacto ambiental y que se identifiquen y eliminen los incentivos perjudiciales para la biodiversidad y considera asimismo que estas deberán asegurar y promover el desarrollo sostenible en las áreas protegidas.