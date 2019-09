23 de septiembre de 2019

El 91% de los españoles pide que las personas LGTBi tengan los mismos derechos

BRUSELAS, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 91% de los españoles defiende que las personas LGTBi tengan los mismos derechos que los heretosexuales, situándoles entre los países donde más aceptación social tiene este colectivo, junto con los suecos (98%) y holandeses (98%), según una encuesta del Eurobarómetro especial sobre la aceptación social de este colectivo en la UE.

En el conjunto de la UE, el 76% de los europeos es partidario de dar los mismos derechos a las personas gays, lesbianas y bisexuales que tienen los heterosexuales, mientras que el 20% no es partidario de ello, porcentaje que cae al 6% entre los españoles.

Los ciudadanos de la UE que más reacios son a la idea de garantizar los mismos derechos son los eslovacos (59% lo rechaza), rumanos (54%), húngaros (51%) y búlgaros y polacos (45% en ambos casos).

Los españoles también se encuentran entre los europeos que más aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo, con un 86% de los españoles que es partidario de que se reconozcan los matrimonios gays en toda la UE, muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 69%.

Los que más aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo son los suecos y holandeses (97% los apoya en toda la UE) y daneses (89%), mientras que los que más lo rechazan son los búlgaros (74%), eslovacos y letones (70% en ambos casos), rumanos y lituanos (63%), húngaros (61%) y chipriotas (60%), aunque más del 50% de la población también lo rechaza en Polonia, Estonia, Croacia y Grecia.

El 72% de los europeos no ven nada malo que personas del mismo sexo mantengan relaciones sexuales, frente al 24% que no lo comparte, y al 78% de los europeos no les incomoda ver a dos personas del mismo sexo besarse o que vayan por la calle de la mano, algo que sí incomoda al 8%.

En el caso de España, el 89% de los españoles no ve nada malo en las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, algo que sólo ve mal el 8% y al 81% no le incomoda ver señales afectuosas en público, mientras que al 6% sí le incomoda.

DISCRIMINACIÓN

Por lo que se refiere a la discriminación que sufre el colectivo LGTBi, más del 50% de los europeos (53%) y españoles (54%)denuncian una discriminación generalizada contra estas personas.

España se sitúa como el noveno país de la UE donde más discriminación se percibe contra el colectivo LGTBi. Sólo se percibe más discriminación en Francia (73%), Portugal (71%), Grecia (70%), Italia (68%), Chipre (67%), Países Bajos (60%), Bélgica (57%) y Reino Unido (55%). En el polo opuesto se sitúan Eslovaquia (25%), Luxemburgo (27%) y Bulgaria (29%), los países donde menos se percibe.

Por lo que se refiere a la identidad de las personas tránsgenero o transexuales que debe figurar en los documentos oficiales como el DNI, el 81% de los españoles --muy por encima de la medida del 59% en la UE-- defiende que puedan cambiarlos para reflejar su identidad "interna" y el 61% de los españoles es partidario de que crear una nueva tercera categoría X en los pasaportes o partidas de nacimiento, también muy por encima del 46% de media en la UE que lo apoya.