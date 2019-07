3 de julio de 2019

Batet sobre la desigualdad: "Debería ofender igual a los hombres pues vulnera uno de los valores de la Constitución"

Adriana Lastra (PSOE) aboga por un liderazgo "feminista" más que femenino porque no deben cambiar las mujeres, sino las políticas

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha señalado que tratar a una mujer con desigualdad "debería ofender" de la misma forma a mujeres y hombres, ya que la igualdad es un "valor constitucional". "Ante la vulneración de uno de los valores de la Constitución la ofensa la tenemos que sentir todos por igual", ha declarado.

Batet ha presidido, este miércoles, en la jornada 'La importancia de la mujer en el escenario político español' que se ha celebrado en la Cámara baja. Junto a ella, han participado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; la portavoz de Podemos, Noelia Vera; la portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez; y la diputada del PP Edurne Uriarte.

En su intervención, Batet ha valorado y agradecido a las "pioneras" que con "tenacidad" iniciaron la lucha feminista y lograron los primeros avances que, ahora, permiten que el Congreso sea "el más paritario de la historia" y uno de los "más igualitarios de todo el mundo".

EL "IMPULSO", GRACIAS A LAS LEYES

"Hay un 47% de diputadas", ha señalado, para recordar que, también, tres de los cuatro principales partidos de la Cámara han nombrado portavoz a una mujer --PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos-- y la otra formación mayoritaria --PP-- tuvo una portavoz en la legislatura pasada. "Es algo que se está normalizando, que prime la valía de la diputada por encima de sus compañeros", ha señalado.

Para Batet, este cambio en la política es importante porque "expulsar a la mujer del ámbito de las decisiones" es "tirar por la borda" la mitad del trabajo, del talento, de la iniciativa o de la inteligencia. Además, cree que es un activo para la "necesaria" acción coordinada entre la sociedad y las instituciones.

Porque, para la presidenta del Gobierno, "sólo con leyes" no se puede avanzar en igualdad, pero "sin leyes tampoco". En su opinión, la norma al respecto aprobada en 2007 demostró que "hacía falta" un "impulso" para que la sociedad comenzara a "interiorizar" algunas decisiones con normalidad.

LA CONCILIACIÓN SUPONDRÁ "UN VUELCO"

Aún así, ha reconocido que "queda por hacer", especialmente en materia de conciliación y corresponsabilidad, dos objetivos que, según ha señalado, son la "asignatura pendiente" de los políticos. Batet cree que cuándo se consigan se producirá "el vuelco en la cotidianeidad de la sociedad" porque se producirán cambios en "el reparto de poder, en el reparto de tareas y en la proyección de hombres y mujeres".

Durante el acto, organizado por la Asociación de Comunicación Política, se han planteado algunas cuestiones a las representantes de los grupos parlamentarios, como la existencia del 'techo de cristal', el machismo en política o la visión de las mujeres en este sector o la necesidad del empoderamiento.

El debate se ha celebrado en un ambiente de consenso en el que se ha defendido la necesidad de un Gobierno "feminista" que no "femenino". De esta forma, ha explicado Lastra, no "cambiará

a la mujer, sino a la política" y se pondrán en marcha "iniciativas que beneficien no sólo al 52% de la población, sino a toda la sociedad".

SI COMPITES ERES AMBICIOSA

La portavoz parlamentaria socialista ha señalado que "todas las mujeres" han sentido el machismo en distintos grados a lo largo de su vida y ha denunciado que todavía existe la visión de que el ámbito de la mujer es el del hogar y los cuidado. Por eso, dice la diputada, cuando sale al mercado laboral y "se pone a competir" se le acusa de "ambiciosa", un adjetivo que, en el hombre, se presupone e, incluso, "es bueno".

La representante 'naranja', Melisa Rodríguez, ha puesto como ejemplo de esta situación una de sus primeras reuniones como portavoz de Ciudadanos en materia de Energía, un sector que, según ha apuntado, es masculino y con una media de edad muy superior a la que entonces tenía (29 años). "No me hablaban a mi, se dirigían al técnico que me acompañaba", ha denunciado, una actitud ante la que actuó diciendo que si no estaban interesados en su opinión, se iba a trabajar en otros asuntos.

"Nosotras somos también responsables de no dejar de seguir trabajando, de no aceptar la situación y enfrentarla. Esa la forma de romper con esta circunstancia", ha defendido Rodríguez.

CÚPULAS MASCULINAS

En este sentido, se ha referido a la imagen, por ejemplo, que han dado las mujeres del G20. Para Rodríguez, no es tan preocupante la fotografía de los mandatarios --con sólo tres mujeres en la reunión de líderes--, sino la de sus esposas "tirándole comida a las carpas" y que, a su juicio, es "una imagen inútil".

"Los medios están llenos de imágenes como las del G20 todos los días", ha lamentado la portavoz del PP, que ha destacado la "estructura masculina" que existe en los partidos políticos. En su intervención, Uriarte ha destacado que, a pesar de las cifras igualitarias del Congreso en esta legislatura, las formaciones políticas en España siguen lideradas por hombres y ese es "el poder real".

La 'popular' ha lamentado, sobre este tema, que "aún no se haya roto" el techo de cristal y ha señalado, entre otros problemas, "las relaciones informales" que determinan que la persona que está en el poder "tiene a elegir a sus iguales" porque es donde se "siente más a gusto". Una situación que, en la actualidad, lleva a los hombres a elegir para su equipo a otros hombres.

LA POLITIZACIÓN DEL 8M

Las únicas discrepancias que se han visto en el debate han salido cuando PP y Ciudadanos han recriminado los vetos que sufrieron el 8M por la "politización de ese día", unas críticas que la portavoz de Unidas Podemos ha matizado, señalando que el feminismo supone también cambios en el ámbito económico o laboral que es donde los partidos encuentran, finalmente, sus diferencias en este tema.

"Hay cosas que son más ideológicas", ha apuntado, poniendo como ejemplo la gestación subrogada, para indicar que también hay algunas decisiones que son sociales, como la violencia machista o casos como el de 'La Manada', en las que todos están de acuerdo y deben estar "en el centro de la agenda política".

En su intervención, Vera ha lamentado la "masculinización" del Congreso, en el sentido de tomar decisiones, y el hecho de que este escenario provoque en las diputadas la sensación constante de "justificar" por qué está en su puesto y se deba someter a un "constante enjuiciamiento" sobre si vale para estar donde está.