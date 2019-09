26 de septiembre de 2019

Cardero (El Confidencial) afirma que no todos los muros de pago triunfarán y apuesta por buscar "calidad" e "influencia"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de 'El Confidencial', Nacho Cardero, ha afirmado este jueves 26 de septiembre que no todos los muros de pago de medios de comunicación triunfarán y ha apostado por buscar la "calidad" y la "influencia". "Ahí está la monetización y el pago. Si creemos que cerrando lo que muchos medios tienen ahora les van a pagar por ello, nos equivocaríamos", ha añadido.

"¿Es posible que se empiecen a dar servicios o productos de pago? Sí, es posible y se están dando. Y se van a dar cada vez más. ¿Todos los servicios de pago que se den, todo el cierre de información va a triunfar? Lógicamente no", ha manifestado Cardero en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, con la presentación de la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo.

En este sentido, el periodista ha argumentado que los modelos de pago que están "triunfando" en el exterior son "medios globales" como 'The New York Times', 'Financial Times' o 'The Wall Street Journal'. "Son medios globales que todo el mundo necesita para informarse de lo que ocurre en la aldea global. En España esas firmas, esas cabeceras no existen", ha señalado.

Por otro lado, el director de 'El Confidencial' ha explicado que, en su opinión, "hacen falta nuevos productos para nuevos modelos de negocio" y ha advertido de que tal como están concebidos los medios en la actualidad "no hay espacio para todos".

"Se irán unos, vendrán otros. Eso es cierto, pero no se engañen. No hay dinero para financiar todos los proyectos. No hay espacio en Internet, por mucho que se diga, para que quepan todos ni los lectores tenemos todo el tiempo del mundo para leer todos los proyectos", ha declarado Nacho Cardero, que cree que habrá una "transformación" en el sector y que hay que mirar nuevos modelos que "vayan más allá de la publicidad".

Durante su intervención, el director de El Confidencial ha asegurado que el objetivo de su equipo es hacer una sociedad "un poquito mejor" haciendo "periodismo de calidad, contando lo que otros callan, ejerciendo de contra poder, decodificar la realidad". "Invertir en el periodismo de calidad es un buen negocio", ha recalcado.

Asimismo, Nacho Cardero ha celebrado los 18 años de vida de la cabecera que dirige y ha recordado, como un hito del periodismo de investigación, 'Los papeles de Panamá', que logró el Premio Pulitzer 2017, el más prestigioso del periodismo. El jurado otorgó el galardón en la categoría de periodismo en profundidad al equipo internacional de 400 periodistas y un centenar de medios de 80 países, entre ellos 'El Confidencial' y laSexta.

AUTORREGULACIÓN ANTE LAS 'FAKE NEWS'

Preguntado sobre si cree que los gobiernos deben regular ante la amenaza de la desinformación o 'fake news', Nacho Cardero ha contestado que se trata de un tema "delicado" porque chocan dos derechos fundamentales, es decir, el derecho a recibir y difundir información libremente con el derecho a recibir información veraz.

"Chocan brutalmente", ha señalado el periodista, para defender después la autorregulación y que las plataformas tecnológicas y los medios "pongan coto, y empiecen a discernir lo que es información de lo que no lo es, lo que es la verdad de la mentira".

Entre otras personalidades, al acto han asistido las ministras de Hacienda, María Jesús Montero; Trabajo, Magdalena Valerio; Sanidad, María Luisa Carcedo; y Defensa, Margarita Robles; los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, respectivamente; el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el vicepresidente, Ignacio Aguado.