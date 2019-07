Ciudadanos ve al Gobierno "susceptible" con Franco y cree que puede acabar resucitándole

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos cree que el Gobierno "igual puede acabar resucitando" al dictador Francisco Franco después de estar un año "dándole vueltas" a este tema. "Llevan un año diciendo que al mes siguiente van a zanjar el problema", ha criticado el secretario general 'naranja', José Manuel Villegas, quien ve al Ejecutivo demasiado "susceptible" con este asunto.

El dirigente de Ciudadanos ha respondido así, en rueda de prensa, a las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del nuncio apostólico en España, Renzo Fratini. En una entrevista a Europa Press el representante del Vaticano ha criticado que la decisión del Ejecutivo de exhumar a Franco ha "resucitado" su figura.

Las palabras de Fratini han provocado, además, que el Gobierno de Sánchez vaya a enviar una queja formal a la Santa Sede por la "injerencia" del nuncio, según ha anunciado la 'número dos' de Moncloa, Carmen Calvo.

Para Villegas, Calvo y Sánchez están siendo "susceptibles" con en este tema. Según ha apuntado, "cuando las instituciones emiten opiniones sobre otros temas en los que sí coinciden con el Gobierno, no les parece tan mal".

"Por eso yo les diría, por una parte que no sean tan susceptibles, especialmente a Calvo y a Sánchez, y por otro que no sé si han resucitado o no a Franco, pero si siguen dándole vueltas a lo mejor sí acaban resucitándolo", ha declarado.