Cruz Roja lanza la campaña #ElMejorCortafuegosEresTú para concienciar sobre los incendios

448396.1.500.286.20190807103809

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Comunidad de Madrid ha lanzado la campaña #ElMejorCortafuegosEresTú para concienciar a la población acerca de los incendios y ha recordado que en una época tan seca y con temperaturas tan altas, una simple chispa procedente de un cigarro, una barbacoa o la quema de rastrojos puede desencadenar un incendio de "alcance imprevisible".

Según ha informado la organización en un comunicado, los datos del Ministerio del Interior muestran que el factor humano está detrás del 98 por ciento de los incendios forestales, por lo que la prevención se hace "más necesaria que nunca".

Así, han recomendado recoger toda la basura y no tirar las colillas al suelo, no circular con vehículos a motor fuera de las zonas permitidas, caminar por los senderos, no arrancar flores ni ramas, respetar la fauna, no invadir el espacio y no hacer ruidos.

Además, han señalado que hay que llamar al 112 o avisar a la autoridad más cercana si se observa una columna de humo, un incendio no controlado o un fuego desatendido. También, han recordado que está prohibido hacer cualquier tipo de fuego y que está prohibido tirar colillas por la ventanilla del coche, algo que supone una multa y la retirada de 4 puntos del carné.