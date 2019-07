5 de julio de 2019

Diplomáticos jubilados dirigen una carta a Rosa María Mateo donde acusan de sectarismo a TVE por la entrevista a Otegi

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de sesenta embajadores y diplomáticos jubilados han dirigido una carta abierta a la administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, en la que acusan de sectarismo a TVE por la entrevista en el Canal 24 Horas al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

"Nos ha sorprendido desagradablemente que la Televisión oficial de España haya ofrecido un lugar preferente en sus pantallas a Arnaldo Otegui, un delincuente y terrorista convicto, que intentó matar al diputado Gabriel Cisneros --al que pegó un tiro-- y secuestró al diputado Javier Rupérez", sostienen en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que está firmada por el jurista y diplomático José Antonio de Yturriaga, suscrita por otros 61 firmantes.

En la misiva, que dirigen a Rosa María Mateo, sostiene que Otegi "no se ha arrepentido de su labor terrorista, no ha condenado los crímenes de ETA y se cree con derecho a infligir un cierto grado de dolor a los ciudadanos del País Vasco y del resto de España". "No podemos menos que expresar nuestro desacuerdo con este proceder, a nuestro parecer sectario, de la Televisión que usted dirige", apostillan.

Asimismo, apoyan la petición realizada por su colega --el embajador Javier Rupérez-- de que "TVE le ofrezca el mismo espacio y formato en sus pantallas para que pueda exponer al pueblo español su opinión sobre un terrorista al que un antiguo Presidente del Gobierno ha calificado increíblemente de 'hombre de paz'".

Entre los diplomáticos que firman la carta, adelantada por 'ABC', se hallan César Alba, Marcelino Oreja, Ramón Ansoain José de Carvajal, Inocencio Arias, Juan Manuel de Barandica, Raimundo Bassols, Ignacio Camuñas, Melitón Cardona, Juan González-Cebrián, Alfonso López Ibor, Javier Nagore, Juan Leña, Ramón de Miguel, Antonio Oyarzábal, Juan Prat, entre otros.

'La Noche 24 Horas' de TVE registró el pasado miércoles 26 de junio un total de 230.000 espectadores con la entrevista al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, lo que supone 100.000 más que el mismo día de la semana anterior.

En concreto, el programa que edita y presenta Marc Sala fue seguido por 230.000 espectadores y anotó un 1,6% de cuota de pantalla. Respecto al miércoles 19 de junio, supone sumar 124.000 espectadores, ya que 'La noche en 24 horas' lograba un seguimiento de 106.000 espectadores y un 0,7% de cuota de pantalla.