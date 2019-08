27 de agosto de 2019

La FELGTB pide a Sánchez una Ley Estatal de Igualdad LGTBI para garantizar la "igualdad real de derechos" en España

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha recordado este martes al presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la necesidad de aprobar una Ley Estatal de Igualdad LGTBI para que "las personas LGTBI vean garantizada la igualdad real de derechos".

Así se lo ha trasladado la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, durante la reunión que Sánchez ha mantenido este martes en Madrid con una veintena de organizaciones LGTBI, que se enmarca dentro de la ronda de encuentros organizada por el PSOE este verano con diferentes sectores sociales para la elaboración de un programa de gobierno.

En el encuentro, Sangil ha explicado que una ley estatal es "imprescindible para que todas las personas LGTBI tengan los mismos derechos independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan", según ha informado la FELGTB en un comunicado.

Además, Sangil ha mostrado su confianza en que esta ley estatal "quede reflejada como una de las prioridades del nuevo programa de gobierno, ya que se trata de un compromiso que el PSOE adquirió en la legislatura anterior y que ya estaba siendo tramitada en el Congreso pero que no pudo ver la luz por falta de tiempo debido al adelanto electoral".

La presidenta de la FELGTB ha señalado que "en gran parte del territorio estatal aún no se condenan las supuestas terapias de conversión, no se ofrece formación específica para los cuerpos de seguridad sobre delitos de odio por LGTBIfobia, no existen protocolos de actuación ante casos de acoso escolar contra menores LGTBI y las personas 'trans' no ven reconocido su derecho de autodeterminación y no reciben una correcta atención sanitaria".

APOYO DE CALVO

A la reunión ha asistido también la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que ha coincidido con la FELGTB en señalar la necesidad de una ley estatal. "Necesitamos ofrecer igualdades de condiciones de derechos a todos los hombres y mujeres de todo el territorio, así que hace falta una legislación estatal que ofrezca seguridad e igualdad de trato, sabemos que ese es uno de los retos que hay que acometer lo más pronto que se pueda", ha afirmado antes de participar en el encuentro.

Calvo ha concluido el encuentro, aseguran desde la FELGTB, con el compromiso de sacar adelante la Ley de Igualdad de Trato, la reforma de la Ley 3/2007 para garantizar el derecho de autodeterminación de las personas 'trans' y la Ley Estatal de Igualdad LGTBI. Además, ha asegurado que si el PSOE forma gobierno, tomará medidas en favor de la realidad 'trans'.