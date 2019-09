17 de septiembre de 2019

Líderes religiosos de todo el mundo reclaman desde Madrid "diálogo y cooperación" para una "paz sin fronteras"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Líderes de diferentes religiones de todo el mundo reunidos en Madrid han mostrado su "preocupación" por la "reaparición del culto de la fuerza y las contraposiciones nacionalistas" y han hecho un llamamiento al "diálogo y la cooperación" para lograr una "paz sin fronteras" y hacer frente a "las guerras, las epidemias, los desplazamientos de poblaciones, el calentamiento global o la amenaza nuclear".

"Nos preocupan las futuras generaciones, porque vemos que se consume el único planeta de todos como si fuera solo de algunos. Porque vemos la reaparición del culto de la fuerza y las contraposiciones nacionalistas, que han provocado grandes destrucciones a lo largo de la historia. Porque el terrorismo no deja de golpear a gente inerme. Porque parece que el sueño de Paz se ha debilitado", advierten los líderes religiosos en un 'Llamamiento de paz'.

Se trata del manifiesto final de la 33 edición del Encuentro Internacional 'Paz sin Fronteras', organizado por la Comunidad de Sant'Egidio y la Archidiócesis de Madrid, que ha reunido en Madrid desde este domingo a más de 300 líderes religiosos y representantes de más de 80 países que han debatido sobre la guerra y los conflictos, entre otros asuntos.

Todos los participantes han firmado el manifiesto este martes 17 de septiembre en el marco de una ceremonia que ha tenido lugar en la Plaza de la Almudena. Entre los firmantes se encuentran el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el presidente de la Conferencia episcopal Italiana, Gualtiero Bassetti, el gran imán de la Mezquita de Lahore (Pakistán), Muhammad Abdul Khabir Azad, o el rabino jefe de Bruselas, Albert Guigui, entre otros.

A las 19.30 horas, los asistentes esperaban la llegada de los líderes a pesar de las nubes amenazantes de lluvia que finalmente han esquivado la Plaza de la Almudena y en medio del repique de las campanas de la catedral.

"Pedimos a todos, a los responsables políticos, a los más ricos del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad, que proporcionen los recursos necesarios para evitar que millones de niños mueran cada año por falta de atención médica y para poder mandar a la escuela a millones de niños que hoy no pueden ir. Será un signo de esperanza para todos. ¡No nos escondamos detrás de un muro de indiferencia!", han pedido los líderes de las diferentes confesiones en el escrito que ha sido leído por la joven Yaiza Rubio, de la Comunidad de Sant'Egidio en Madrid.

Además, han llamado a los países a estar unidos para afrontar los retos que se presentan. "En un mundo cada vez más interdependiente, se vuelve a proponer la tentación antigua de pensar que los grandes problemas se pueden solucionar estando solos. Las guerras y la paz, las epidemias, la seguridad y la ciberseguridad, los desplazamientos de poblaciones, la sostenibilidad del planeta y el calentamiento global, el final de la amenaza nuclear y la reducción de las desigualdades son temas cuyo alcance va más allá de un solo país. No, se necesita diálogo y cooperación", subrayan.

Asimismo, han condenado que se use el nombre de Dios "para justificar la guerra, la violencia y el terrorismo". "Dios no quiere la separación entre hermanos. Dios no quiere las guerras. Lo hemos aprendido: quien usa el nombre de Dios para justificar la guerra, la violencia y el terrorismo profana el nombre de Dios", insisten.

UNIFICACIÓN ESPIRITUAL

En cuanto a las religiones, los líderes señalan en el manifiesto que se encuentran, al igual que las personas y los pueblos, ante dos caminos: "trabajar para la unificación espiritual que le ha faltado a la globalización únicamente económica, o dejarse utilizar por quienes sacralizan las fronteras y los conflictos". Ante todo, se comprometen "a rezar".

El manifiesto ha sido leído en la Plaza de la Almudena. Hasta allí han llegado en procesión los participantes de las distintas oraciones por la paz que han tenido lugar a lo largo de la tarde en distintos puntos del centro de Madrid.

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha asegurado que estos días --en los que se han celebrado 27 mesas redondas en las que se han abordado temas como migraciones, prevención de conflictos, ecología y medioambiente, construcción de paz en las ciudades, racismo y xenofobia, entre otros temas-- han sido "un regalo".

"Poder ser protagonistas de una lucha activa desde el diálogo y el encuentro, evitando y luchando contra la división, las rupturas, los enfrentamientos, la violencia, la discriminación, la guerra, esto es y ha sido un regalo", ha enfatizado.

NO VIVIR DESDE LA INDIFERENCIA

Además, el cardenal Osoro ha propuesto ocho bienaventuranzas para invitar a "escuchar a quienes han sufrido en su carne la experiencia denigrante de la guerra", a no vivir "desde la indiferencia" los conflictos que hay en el mundo, a sentir "cercanos" a quienes viven "en tierras donde las armas imponen el terror", y a "asumir las vías del diálogo y el encuentro, del perdón y de la reconciliación".

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, ha puesto de relieve la "unidad" en Madrid de líderes religiosos de 97 países diferentes que han rezado por una paz que sea "una fuerza más potente y convincente que la violencia o la prepotencia del dinero y de los intereses partidistas".

"No hemos rezado los unos contra los otros. No hemos rezado los unos olvidando a los otros. Ahora, en el corazón de Madrid, brota de la fuente de la oración, de la conciencia humanista, una súplica que se convierte en grito y en invocación: ¡que llegue la paz, una gran paz por encima de las fronteras!", ha pedido.

El cielo, según ha afirmado, "no es prisionero de las fronteras" y, por ello, ha añadido que el hombre y la mujer que sufren, "oprimidos por la pobreza, las enfermedades y las guerras o expuestos a las catástrofes naturales" no puede "quedar atrapado tras los muros, o bajo la indiferencia".

SOLIDARIDAD CON LA AMAZONÍA

También ha hecho un llamamiento para proteger el medio ambiente que muestra hoy "signos de gran sufrimiento". "Hoy mostramos nuestra solidaridad con los pueblos del Amazonas. El aire que respiramos no conoce aduanas: es el mismo para todos", ha subrayado, despertando los aplausos de

También ha participado el padre José Alejandro Solalinde quien ha puesto de relieve que "la migración de hoy es el principal signo de los tiempos" y que "Dios está hablando a través de ella".

"Los migrantes certifican la decadencia de nuestra civilización moderna, posmoderna, del sistema capitalista. Anuncian el fin de una cultura afectada por el materialismo consumista", ha avisado.

El padre Solalinde ha concluido con una llamada a que todos los líderes religiosos hagan suya "la tarea de mejorar las condiciones de vida para que nadie tenga que salir forzadamente de sus lugares de origen". "Y para que en los lugares nuevos de acogida recibamos a las y a los migrantes como a Jesús mismo", ha reclamado.

Para finalizar, algunos de los líderes presentes se han levantado a firmar el manifiesto y a encender un candelabro. Además, varios niños han subido al escenario para recibir de manos de los representantes de las distintas religiones el manifiesto.