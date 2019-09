Madrid acoge desde el domingo a más de 300 líderes religiosos en el Encuentro Internacional Paz sin Fronteras

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá desde este domingo hasta el martes la 33ª edición del Encuentro Internacional 'Paz sin Fronteras', organizado por la Comunidad de Sant'Egidio y la Archidiócesis de Madrid. El evento reunirá a más de 300 líderes religiosos y representantes de más de 80 países que debatirán sobre la guerra y los conflictos, entre otros asuntos.

El encuentro de este año, que coincide con el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial, pretende dar una imagen del "diálogo" entre las distintas religiones y culturas, tal y como han explicado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el presidente de la Comunidad de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.

"La paz es algo que necesitan todos los hombres de todas las culturas y países, hacer posible que no hagamos muros sino puentes, hacer visible que no hay descarte sino encuentro. La cultura del encuentro no es una teoría, sino un deseo en lo más profundo del ser humano", ha dicho Osoro durante el acto de presentación.

El encuentro reúne a personalidades de todo el mundo se celebra, según ha recalcado Osoro, en Madrid, "una ciudad de acogida" y "sin fronteras, en la que la paz es posible y se hace visible". Precisamente la diversidad de los participantes es lo que ha destacado Impagliazzo, haciendo hincapié en que el evento de este año es "especialmente rico" al acudir personas de más de 80 países.

"No es un simple congreso internacional, es un encuentro promovido por una diócesis y una comunidad, dos realidad de una iglesia", ha manifestado, para después afirmar que tienen "un espíritu que une" y una "responsabilidad" que "nace de las palabras de Jesús" por la paz.

Tras la inauguración del encuentro que tendrá lugar el domingo, entre el lunes y el martes se celebrarán en el marco de este evento un total de 27 mesas redondas en las que se abordarán temas como migraciones, prevención de conflictos, ecología y medioambiente, construcción de paz en las ciudades, racismo y xenofobia, entre otros temas.

El último día, el martes 17, a las 18:00 horas, tendrá lugar 'la oración por la paz' y, según cada tradición religiosas, en diferentes lugares se celebrarán oraciones. Después, comenzará la procesión de paz, que finalizará en la plaza de la Almudena, donde habrá una ceremonia final a las 20:00 horas y se leerá un manifiesto.

DIALOGAR PARA SUPERAR MUROS Y FRONTERAS

Tras la caída del muro de Berlín, según ha dicho Impagliazzo, han surgido otros "más o menos visibles". "El muro que mas nos conmueve es el mediterráneo que separa norte y sur y que explica que el tema de la inmigración no se afronta de manera seria", ha subrayado. Aunque hay "otros tantos", como la división entre pobres y ricos que hacen crecer la desigualdad. "Por eso trabajamos para que esas fronteras que dividen puedan ser superadas", ha explicado.

Así, ha defendido la necesidad de que el mundo se convierta en "una casa común", sin muros. En este contexto, ha pedido vías legales para dar asilo a refugiados, que los corredores humanitarios sean asumidos a nivel europeo para ayudar a quienes huyen de sus países de origen y que haya cuotas de acogida en los países, entre otras medidas.