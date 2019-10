3 de octubre de 2019

Mujer, con estudios universitarios y dos o más idiomas, perfil de las secretarias en Madrid

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mujer, con estudios universitarios y dos o más idiomas es el perfil mayoritario de las secretarias en Madrid, según un estudio al que ha tenido acceso Europa Press de la Asociación del Secretariado Profesional de Madrid (ASPM) con la que se busca dar a conocer el perfil de este colectivo.

Así, el estudio revela que el 98% de los encuestados son mujeres, frente al 2% de hombres, en su mayoría, con edades comprendidas entre los 46 y los 55 años (el 45%) y mayores de 56 años (el 30%). Los menores de 35 años representan el 6% de profesionales mientras que un 19% son personas de entre 36 y 45 años.

En cuanto al estado civil, el 46% están casados y el 30% son solteros. Además, el 39% no tiene hijos, el 26% tiene un hijo, el 27% dos hijos y el 8% más. Un 61% no tiene mascotas y un 39% sí.

Sobre la formación, más de la mitad (el 54%) tiene estudios universitarios, el 26% Formación Profesional y el 20% secundarios. Además, el 48% posee dos idiomas, el 37% más de dos y un 15% no cuenta con ninguno.

Asimismo, un 56% dice seguir formándose frente a un 44% que no, el 31% tiene un master (frente al 69% que no), el 59% cuenta con estudios específicos de Secretariado Profesional (un 41% no) y un 83% posee redes sociales (el 17% no).

Respecto a la antigüedad, el 28% lleva en su puesto entre 11 y 15 años; el 27%, menos de cinco años; el 18%, entre 6 y 10 años; el 10%, entre 16 y 20 años; el 7%, de 26 a 30 años; el 6%, más de 30 años y el 4% entre 21 y 25 años. Además, el 24% dice haber sufrido mobbing (un 76% no).

MÁS DEL 60% CUENTA CON MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

Sobre los horarios, el 52% trabaja 40 horas semanales; el 23%, más de 40 horas, el 15%, 35 horas semanales y el 10% menos de 35 horas. En este sentido, el 66% se beneficia de medidas de conciliación laboral, frente a un 22% que no cuenta con ellas y un 12% que se acoge a ellas a veces. Asimismo, el 83% dice estar satisfecho con su puesto de trabajo y el 17% no. A la hora de desplazarse a su puesto de trabajo, el 50% usa coche propio y el 42% el transporte público.

Respecto a los hábitos de lectura, el 46% dice leer un libro al mes, el 36% dos y el 18% más de tres libros. De esta lectura, el 85% se decanta por el formato de papel y el 15% por el digital. Un 85% también dice leer prensa diaria siendo el preferido el formato digital (85%).

La encuesta de la ASPM se ha realizado a un total de 130 personas entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2019.