5 de julio de 2019

Netflix retira un vídeo de 'Stranger Things' tras las quejas de la familia de Lolo Rico por usar 'La Bola de Cristal'

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Netflix ha procedido a retirar un vídeo promocional de la tercera temporada de la serie 'Stranger Things' después de las quejas de los familiares de Lolo Rico por utilizar sin consentimiento la cabecera del programa 'La Bola de Cristal', que presentaba en la década de los ochenta Alaska.

Nagua Alba, nieta de la creadora del mítico espacio, ha explicado en Twitter que "hace unos días" Netflix contactó con los hijos e hijas de Lolo Rico, a quienes ofreció pagarles a cambio de que cedieran su parte de los derechos de la canción de 'La Bola de Cristal' para promocionar 'Stranger Things'.

"Los hijos e hijas de Lolo les respondieron amablemente que no todos estaban de acuerdo con utilizar esa canción como instrumento publicitario y que por tanto no cedían los derechos", ha aclarado Alba, que ha añadido que, días después, Netflix trasladó a los hijos de Lolo Rico que "finalmente no usarían la canción" y que habían compuesto otra.

Sin embargo, Netflix sí usó la sintonía. "Hoy nos encontramos con que no sólo le han hecho modificaciones mínimas a la melodía, sino que han utilizado directamente y sin ningún pudor la letra", ha denunciado Alba.

"No sólo eso, al final, directamente insultan a La Bola, llamándola "tonta" y quedándose con Netflix, ofendiendo no sólo a todo el maravilloso equipo que la creó, sino a la generación que se crió con ella", ha manifestado la nieta de la creadora.

Asimismo, Alba ha criticado que desde Netflix dicen que esto es "un homenaje a Lolo Rico". "No, no es un homenaje, es una instrumentalización comercial de una grandísima creadora pocos meses después de su muerte. Es un insulto a Lolo, su obra y su memoria", ha subrayado.

Por su parte, Santiago Alba Rico ha afirmado que, como hijo de Lolo Rico y guionista de 'Los Electroduendes', le parece "inadmisible" que, pese a negarles el permiso, Netflix utilice la sintonía de 'La Bola de Cristal', "con la colaboración de la inescrupulosa Alaska, para promocionar uno de sus productos".

"Aprovechar la muerte de una persona para utilizar con fines comerciales su nombre, su prestigio y su obra, que es lo que han hecho con nuestra madre Lolo Rico y con 'La Bola de Cristal', es muy poco ético. Sin duda Netflix lo sabe. Alaska, también", ha manifestado Isabel Alba.

Ante las críticas de los familiares de Lolo Rico, la plataforma de contenido audiovisual ha explicado a Nagua Alba a través de Twitter que su "intención era honrar el recuerdo de un maravilloso programa que ha sido icónico para todos". "Sin embargo, entendemos vuestra posición y por eso hemos procedido a retirar el vídeo. Un saludo", ha agregado Netflix.

"Parece que Netflix reconoce su error y retira el vídeo. Otra victoria de la bruja Avería y sus amigos", ha zanjado Santiago Alba Rico.