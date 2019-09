Protección Civil recomienda extremar las precauciones por las lluvias torrenciales este fin de semana

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda extremar las precauciones ante las lluvias intensas, algunas torrenciales, que se esperan durante el fin de semana, ya que este viernes se mantienen las condiciones meteorológicas muy adversas" en el sureste peninsular, especialmente en la Comunidad Valenciana y en las próximas horas las lluvias se trasladarán hacia el interior.

Así, Protección Civil aconseja no usar el vehículo y alejarse del cauce de los ríos o arroyos, así como no atravesar ni con el vehículo ni a pie los tramos inundados, sino localizar los puntos más altos de la zona y, en medio de una inundación, no tratar de salvar el automóvil.

Además, ante el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos insiste en mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos y seguir las actualizaciones de los pronósticos y avisos a través de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y por la Dirección General de Tráfico.

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afecta a la zona de Levante se trasladará en las próximas horas hacia el centro de la Península, con especial incidencia este viernes en Castilla-La Mancha y se extenderán el fin de semana a otros puntos del interior, por lo que reitera la petición de extremar las precauciones y adoptar medidas de autoprotección para minimizar los riesgos.

Así, recuerda que ante las lluvias intensas los conductores deben disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas por donde pueda discurrir gran cantidad de agua y en caso de tener que viajar hacerlo preferentemente por carreteras principales y autopistas.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. Protección Civil recuerda que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos y provocar daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

En caso de que empiece a llover de manera torrencial, aconseja que existe riesgo de inundación y no atravesar con su vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona, así como no tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación.

En caso de encontrarse en el campo, recomienda alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas y no atravesar vados inundados así como dirigirse a los puntos más altos de la zona.

*El difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.

Ante el riesgo de tormentas, Protección Civil recuerda que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, pero también hay peligro de caída de rayos en los núcleos urbanos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Finalmente, aconseja a quien se vea sorprendido en el campo por una tormenta que se debe evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias; no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.