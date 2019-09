El reportaje 'La mina o la nada', del programa 'En Portada' de RTVE, nominado a los Premios Gabo 2019

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El reportaje 'La mina o la nada', emitido el pasado 17 de enero en el programa de RTVE 'En Portada', ha sido seleccionado como uno de los nominados de los Premios Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría de Imagen.

En 'La mina o la nada', un equipo del espacio dirigido por José Antonio Guardiola acompaña a Abdelrrazak Daoui para mostrar cómo viven los mineros de Yerada, en Maruecos. Un reportaje con guion de Luis Pérez; realización de Susana Jiménez Pons; imagen y sonido de Rubén García y Nacho Villanueva; montaje de Cristina Tafur; producción de Mehdi Lakehal, Ana Pastor y Lourdes Calvo: y sonorización de Senén Feito, según detalla RTVE.

El Lab de RTVE.es amplió la emisión de 'En Portada' con un reportaje interactivo en el que el usuario es testigo directo de esa crudeza (www.rtve.es/minaclandestina).

'La mina o la nada' es el único trabajo español en la categoría de Imagen. El resto de trabajos nominados son 'A caravana migrante que cruza o México em busca de asilo nos EUA', de Revista Zum (Brasil); 'America First: El legado de una redada migratoria', de Univision Noticias Digital (EEUU); 'Monocultura da fé', de Canal Futura (Brasil); 'As duas tragédias', de Jornal O Globo (Brasil); 'A solas con Tiziana, la niña trans que rompió el silencio a los 8 años', de Infobae (Argentina); 'Chapecoense: las claves oscuras del siniestro', de CNN en español (EEUU); 'El drama de bucear en busca de langostas', de The Associated Press (México); 'La fiesta del fútbol', del canal regional Telepacífico (Colombia); y 'Un museo a las tragedias pasadas', de El Colombiano (Colombia).

Los jurados de los Premios Gabo 2019 han seleccionado las 40 mejores historias periodísticas de Iberoamérica, diez por cada categoría de concurso: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación, entre 1.730 trabajos. En los próximos días se conocerán los doce trabajos finalistas y los ganadores se desvelarán el 3 de octubre.

Los galardones están convocados por la Fundación Gabo con el objetivo de incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y la coherencia ética en el periodismo, con inspiración en los ideales y la obra de Gabriel García Márquez.