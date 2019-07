Reyes Maroto reivindica la "vida de pueblo" y pide abordar "con urgencia" el reto demográfico

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha reivindicado la "vida de pueblo" y ha propuesto combatir la desigualdad para abordar el reto demográfico, un problema que, a su juicio, hay que abordar "con urgencia".

"Conozco bien muchas de las dificultades a las que se enfrenta la población del mundo rural, porque yo procedo de él; debemos reivindicar la vida de pueblo y el desarrollo de un proyecto vital, dignificando y promocionando la vida en núcleos no urbanos, eliminando los estereotipos", ha subrayado.

Así lo ha indicado Reyes Maroto este jueves 18 de julio durante la presentación del monográfico de Información Comercial Española, Revista de Economía 'España ante el reto demográfico', en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Para la ministra, el reto demográfico es "uno de los grandes desafíos que tiene España como país", una "cuestión compleja que debe ser abordada con urgencia, planteando soluciones eficaces". Si bien, ha precisado que la "enfermedad" de fondo que hay tras la despoblación es "la desigualdad".

"El reto demográfico es, fundamentalmente, un asunto de desigualdad. La despoblación es el síntoma, pero la enfermedad es la desigualdad. Y si queremos abordar el reto demográfico debemos garantizar la igualdad de derechos, de las mujeres y los hombres, los jóvenes y los mayores, no importa el lugar de donde procedan ni el lugar donde vivan, siempre en condiciones de igualdad", ha enfatizado.

Para combatir estas desigualdades, Maroto ha apostado por avanzar en la "vertebración territorial", uno de los tres pilares de las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que es la "hoja de ruta" del Gobierno.

También ha destacado la importancia del comercio y proyectos como 'La Exclusiva', un ejemplo de empresa social que persigue reducir la despoblación en el mundo rural y se dedica al reparto de suministros y servicios de primera necesidad a domicilio en pueblos pequeños de las provincias de Soria y Burgos.

Asimismo, ha asegurado que el turismo es "una palanca esencial" para abordar el reto demográfico y ha pedido "redoblar los esfuerzos" para lograr una distribución más equilibrada del turismo, apostando por nuevas experiencias que consoliden el turismo de interior "como una opción real para los habitantes de zonas en riesgo de despoblación".

Tras la bienvenida de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, el director del Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, Ignacio Molina, ha destacado que el objetivo debe ser "garantizar la igualdad de oportunidades" y ha subrayado la importancia de la "estrecha colaboración" público-privada y entre las administraciones.

Por su parte, algunos de los autores de los artículos del monográfico han coincidido en que el reto demográfico es un problema "complejo" pero tiene soluciones. Así lo ha apuntado el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos Fernando Becker.

En concreto, la profesora titular de Economía de la UAH Olga Cantó ha apuntado que uno de los problemas que más preocupa a los investigadores, en relación a las comparativas entre España y el resto de Europa, es que "la brecha generacional, el rol que tiene el sistema de prestaciones e impuestos en comprimir las rentas de las familias empieza a ser bastante grande".

A su juicio, España debe realizar una "transición" hacia un sistema en el que se reduzca el peso de lo contributivo aunque "sin quebrar" el sistema, con más prestaciones por hijo a cargo pero también para familias en una difícil situación económica, un sistema "que cubra el desempleo de larga duración, la pobreza crónica y que aumente el poder redistributivo".

¿NATALIDAD O ROBOTIZACIÓN?

Por su parte, el director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), José Antonio Herce, que firma el artículo de la revista 'Ante el cambio demográfico: ¿natalidad o robotización?', ha señalado que el problema no es tanto que no nazcan más niños como que las personas cada vez son más longevas.

"Cada 24 horas que pasan vivimos 5 horas más". La longevidad subyace a la natalidad y a la robotización", ha precisado. "¿Saben dónde están los niños que no tenemos. Son los años de más que vivimos cada década", ha asegurado. Además, sobre los robots, ha añadido que si la sociedad no se "apalanca" en ellos para que el trabajo del futuro sea bueno, los trabajos "no serán productivos" y "puede que desaparezcan".

En todo caso, la profesora titular de Sociología de la UNED Elisa Chuliá, ha pedido no ver con inquietud el envejecimiento de la población sino con satisfacción. "Es una gran noticia ser cada vez mas longevos, ganar tiempo de vida es el mayor éxito de una sociedad", ha afirmado.

Si bien, ha reconocido que lo que preocupa a los economistas es si el país va a tener "los suficientes recursos para financiar las prestaciones" a medida que aumenta la longevidad, aunque ha pedido "no dramatizar".

Precisamente, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UPM) Rafael Myro ha puesto en evidencia que para 2050, el número de pensionistas en España se habrá incrementado un 50% y ha emplazado a resolver los problemas que se plantean de aquí a 2030.

Además, se ha referido al reto tecnológico, como una "gran oportunidad" para lograr "un crecimiento económico inclusivo". "Tenemos un reto de gran envergadura porque mezcla el reto poblacional con el reto tecnológico. Tenemos un horizonte de una década o un poquito más para actuar con energía. Todo esto exige mucha pedagogía. Somos un país que se ha retrasado en hacer reformas que eran necesarias", ha concluido.