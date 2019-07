30 de junio de 2019

RTVE asegura que el precio de llamadas y SMS por votar en Eurovisión ha bajado un 25% desde 2015

Votar por SMS costó a los españoles 1,09 euros, mientras que las llamadas tuvieron un coste de 1, 30 Jun. (fijo) - y 2 euros (móvil)

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El director comercial de RTVE, Rodolfo Domínguez, ha asegurado que el precio de las tarifas por las llamadas y SMS para poder ejercer el televoto desde España en el Festival de Eurovisión ha bajado un 25% desde 2015 y que el ente público intentará que sigan bajando.

Así lo ha anunciado Domínguez en el programa 'RTVE Responde' de este domingo 30 de junio, que recogía la queja de un telespectador por los elevados precios para votar en Eurovisión. En el certamen de este 2019, votar por SMS costó a los españoles 1,09 euros, mientras que las llamadas tuvieron un coste de 1,45 euros desde red fija y de 2 euros desde móvil.

Según ha explicado Domínguez, "la gestión del televoto en Eurovisión no es responsabilidad directa de RTVE, sino de la Unión Europea de Radiodifusión (UER)". "Son ellos quienes fijan la empresa que coordina todo el televoto en Europa y llega a acuerdos puntuales en cada uno de los países", añade.

Y puntualiza que en el caso de España, las tarifas se basan en las de la telefonía, "que históricamente son superiores a las del resto de Europa". Pese a no tener la gestión directa del televoto, Domínguez comenta que los precios han descendido un 25% desde 2015 y que RTVE intentará "interceder" en la UER para que sigan bajando los precios.

En este sentido, la responsable del área de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, ha confirmado que España volverá a participar en Eurojunior, tras 15 años sin tener representación. "Estamos trabajando en una candidatura sólida y firme y de calidad, y creemos que lo hemos encontrado", ha dicho Prieto, que confía en que este 2019 quien representa a España en el certamen infantil de la canción tenga un "buen papel", como en anteriores ocasiones.

GESTACIÓN SUBROGADA EN UCRANIA

En 'RTVE Responde' también se ha abordado por qué RTVE no dio cobertura informativa a la manifestación ante la embajada española en Kiev de las familias afectadas por casos de gestación subrogada.

Según ha explicado el director de contenidos informativos de TVE, Luis Lianes, hubo varios motivos por los que no se cubrió la manifestación, a pesar de recibir la convocatoria.

En primer lugar, indica que no consideraron "pertinente" que la manifestación no fuese convocada por las familias afectadas sino por la clínica, BioTexCom, que además está siendo, según Lianes, investigada por la Fiscalía de Ucrania por "delitos graves".

El director de contenidos informativos de la cadena pública también indica que tenían que viajar desde Moscú hasta Kiev para cubrir la manifestación, lo que se tornó en "difícil" por el actual conflicto político entre Rusia y Ucrania.

Por último, defiende que, antes de decidir viajar, tuvieron que realizar gestiones con "todas las voces" relacionadas con el tema para poder dar una "información veraz" de un asunto que RTVE considera "tan debatible" como es el de la gestación subrogada. "No nos fue posible tener todas las voces y finalmente decidimos no hacer ese viaje y por tanto no hacer esa cobertura", concluye Lianes.

LENGUAJE INCLUSIVO Y RÓTULOS EN INGLÉS

También en el programa del defensor del espectador de RTVE, el jefe del área de Deportes de los Informativos de TVE, Jesús Álvarez, ha contestado dos quejas relacionadas con el lenguaje inclusivo y con la inclusión de rótulos en inglés.

Sobre el uso de la expresión "liga de campeones", en lugar de "liga de campeonas" para referirse a los partidos de esa competición, Álvarez ha justificado que se trata de "terminología de la UEFA" y que "la competición es de clubes, no de géneros", aunque los clubes sean femeninos.

En cuanto a los motivos por los que los títulos y rótulos que se mostraron en la final de la Copa del Rey de fútbol estuvieran en inglés, la dirección de Deportes de TVE ha explicado que esto se debe a la "trascendencia internacional" del encuentro, que da lugar a que se distribuya la señal de éste a todo el mundo.