3 de julio de 2019

RTVE y la Policía alertan de una cuenta de Instagram falsa para participar en un supuesto casting de Eurovisión Júnior

RTVE ha alertado de la existencia de una cuenta falsa en Instagram para participar en un supuesto casting de candidatos a representar a España en el próximo festival de Eurovisión Júnior que se celebra el 24 de noviembre en Gliwice (Polonia).

"Importante. Esta cuenta de Instagram no es oficial. El formulario al que remite para participar en un casting de Eurovisión Junior es falso. No des tus datos personales. No tiene nada que ver con el proceso oficial de la candidatura española para Eurovisión Junior 2019", ha advertido en un comentario publicado a través del Twitter oficial de Eurovisión en RTVE. Junto al texto la Corporación ha publicado una captura de pantalla de la cuenta falsa.

Por su parte, la Policía Nacional también ha advertido del posible fraude en la red social. "¡Ojo a este perfil falso! Piden rellenar un formulario con datos personales para participar en un supuesto casting de Eurovisión Junior 2019", ha avisado.

El pasado 25 de junio RTVE anunciaba que España volvería a asistir al festival Eurovisión Junior y participará en el próximo certamen que se celebra el 24 de noviembre en Gliwice (Polonia), con niños y niñas de edades comprendidas entre los 9 y los 14 años.

La Corporación RTVE destacaba entonces los "buenos resultados" de las cuatro participaciones españolas, con un primer puesto (2004), dos segundas posiciones (2003 y 2005) y un cuarto lugar (2006).

Eurovisión Junior nació en el año 2003 y, con el inicio del certamen, comenzó también la participación también de España. Sergio fue ese año el representante español, quien obtuvo una segunda posición, con la canción 'Desde el cielo'.

En 2004, María Isabel y su 'Antes muerta que sencilla' se alzaron con la victoria, mientras que Antonio José logró un segundo puesto en 2005 con 'Te traigo flores'. En 2006, la última participación de España en el concurso infantil, Dani logró un cuarto puesto con el tema 'Te doy mi voz'.

Gliwice, la ciudad de la región polaca de Silesia, albergará la XVII edición del Festival de la Canción Junior 2019 organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), tras la victoria de Roksana Wegiel en 2018. En la próxima edición participarán un máximo de 18 países.