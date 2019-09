Temporal gota fría | Directo: "Pondremos todos los medios para que los afectados puedan pasar página lo antes posible"

¡Chicos, a La Fortuna a rescatar a una mujer que ha quedado aislada por la riada ¿Que no hay pista?...no importa ¿Que está sobre el rio y va crecido?...no importa ¿Que hay que jugarsela?...no importa #MuyGrandes los rescatadores y la tripulación del #CUCO #DanaMurcia pic.twitter.com/LmHcQK0LMP

La DANA (depresión aislada en niveles altos), que ha entrado esta semana en España y se prevé que remita durante el domingo, es una gota fría "atípica reforzada por el huracán Dorian", que arrasó las Bahamas, y que no guarda relación con el cambio climático, según el meteorólogo Ángel Rivera. LEERMÁS

La Policía Local de Murcia ha confirmado, a través de su cuenta de Twitter, que el Río Segura se ha desbordado en el carril Quesadas, en la pedanía murciana de Alquerías.En concreto, se ha desbordado a las 17.25 horas, justo cuando la CHS insistía a través de un comunicado que, en la ciudad de Murcia, el río no se había desbordado, aunque el nivel del agua aún es muy alto y está en continua vigilancia. LEERMÁS

Aquesta imprudència no ha acabat en una desgràcia gràcies a la intervenció @Albgonzalvez (autor del video). Amb avís roig practicant rapel al 'Gorgo de la Escalera' (Anna). Les intenses pluges registrades al matí en aquesta zona han fet augmentar sobtadament el cabdal del barranc pic.twitter.com/G2jirwACS8

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia permanece cerrado toda la jornada de este viernes a causa del temporal que recorre la Región y no hasta las 17.00 horas, como se informó en un primer momento. Ayer jueves, por su parte, el aeropuerto operó con normalidad.Así, el episodio de lluvias y tormentas que se ha vivido desde este jueves ha causado la cancelación de 12 opeaciones, entr eida y vuelta. La primera, informan desde la consejería de Fomento de la Región de Murcia, estaba prevista para las 9.55 horas de esta mañana, que consistía en un vuelo procedente desde Nottingham. LEER MÁS

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha gestionado 59 incidencias en Granada relacionadas con las lluvias, la mayoría referidas a anegaciones de viviendas, sótanos y locales e incidencias en la red viaria, además de solicitudes de rescate y salvamento, principalmente en el norte de la provincia.Según ha informado el servicio dependiente de la Consejería de Presidencia, la lluvia sigue afectando a la circulación en las vías GR-9109 (Cúllar); A-317 (Puebla Don Fadrique), y A-4200 (Baza), en las que ha pedido a los usuarios que extremen la precaución. Se solicita además que no se crucen carreteras o tramos anegados por el agua. LEERMÁS

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado, tras el paso de la DANA en la Región de Murcia, que la situación es "muy preocupante" y que se mantiene el riesgo "extremo", por lo que pide precaución y prudencia a la población.En declaraciones a los medios, López Miras ha explicado que la situación es "muy preocupante" porque "prácticamente toda la Región está anegada o inundada". La dificultad de enfrentarse a esta situación "es que había alerta roja en toda la Región por primera vez en la historia".De hecho, ha señalado, la última noticia es que el río Segura se está desbordando a la altura de La Arboleja en Murcia, pero también nos preocupa la llegada a Beniel.El jefe del Ejecutivo regional ha querido hacer un llamamiento, "aunque haya salido el sol y haya dejado de llover, la situación es de emergencia extrema se mantiene" por lo que "es muy importante que no salgan de sus casas, a ver vehículos o garajes, porque se mantiene la situación de riesgo extremo". Leer más.

