Anne Hathaway protagoniza el tráiler de 'Modern Love', la serie romántica de Amazon inspirada en historias reales

Amazon ha lanzado el tráiler de 'Modern Love', la serie romántica inspirada en historias reales que llega al servicio de streaming el 18 de octubre. La producción cuenta con un elenco de lujo encabezado por Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, John Slattery, Andrew Scott o Sofia Boutella.

El adelanto promete poner a más de uno la piel de gallina con las historias que narrará la serie. La producción está basada en la columna homónima de The New York Times, y cada uno de los ocho episodios recreará algunas de los romances más populares de dicha columna.

Modern Love está producida por Amazon Studios, Storied Media Group y The New York Times. John Carney ('Once') es el escritor, director y productor ejecutivo, aunque algunos episodios han sido dirigidos por otros profesionales como Sharon Horgan ('Divorce') o Emmy Rossum ('Shameless').