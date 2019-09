24 de septiembre de 2019

Arturo González-Campos y Juan Gómez-Jurado regresan con 'Los seriotes de AXN': "En las series pasan cosas de la vida"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El guionista y cómico Arturo González-Campos y el escritor Juan Gómez-Jurado vuelven con 'Los seriotes de AXN', un programa con el que analizan títulos como 'The Good Doctor', 'Mr. Mercedes' o 'L.A.'s Finest' desde una perspectiva diferente. A partir del 28 de septiembre, a las 01:45h, recibirán a diferentes invitados para hablar no solo de ficción. "Aprovechamos las series para hablar de un montón de cosas y eso es lo que nos da ese juego", declara González-Campos.

En 'Los seriotes de AXN', los presentadores reciben semanalmente a un invitado con el que charlar tanto de ficción como de la vida real, partiendo del argumento de una serie concreta como 'Harrow' o 'Blindspot'. "Puedes estar hablando de un capítulo u otro, pero inmediatamente te vas a lo que le ha pasado a un determinado personaje. Y eso es lo de que habla la gente respecto a las series", comenta González-Campos en una entrevista para Europa Press durante la grabación de la segunda temporada.

"Estás hablando de las cosas que tú ves en una ficción y que te tocan en tu vida diaria o te interesan", continúa. "Ese es el eslogan del programa. En las series suceden cosas de la vida y eso lo bonito que tienen. Lo que queda en el público, al final, es el subtexto. Si pueden llevarse una emoción para hablar con su familia o amigos", explica el autor de novelas como 'El emblema del traidor' o 'Reina roja'.

UN PROGRAMA ESPONTÁNEO Y SIN LINEAS PREESTABLECIDAS

Uno de los aspectos notables del programa es que no tiene una estructura preestablecida, siendo todo completamente improvisado y espontáneo. "No preparamos antes el programa, pensamos que su magia es precisamente eso. Lo que ha pasado con cada invitado no creo que pueda ensayarse, sucede o no", detalla González-Campos, aclarando que buena parte de que el formato funcione es por la elección de las personas que asisten a cada programa.

"Tenemos muy claro que toda la gente que viene son personas muy concretas. Sabemos perfectamente que van a responder al formato, que van a entrar. A muchos de ellos les conocemos, a otros no tanto y ahí es cuando nos dejamos sorprender", remarca el guionista y monologuista. "Eso es lo bonito, cuanto tienes gente inteligente y valiosa, lo único que tienes que hacer es escuchar. Es difícil prestar atención si estás pendientes de unas preguntas, es mucho mejor ver lo que tiene que decir el invitado", explica el escritor y periodista.

En esta segunda temporada, González-Campos y Gómez-Jurado tendrán un amplio y diverso número de invitados, entre los que destacan la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, el director Rodrigo Cortés, la escritora Pilar Cernuda o la humorista Raquel Sastre. "Lo que comprendemos de cada uno de los invitados es el mucho trabajo que hay detrás no solo de las series, sino también en la vida de los profesionales que nos acompañan", explica Gómez-Jurado.

CONTENIDO PARA DIVERSAS PLATAFORMAS

"Por ejemplo, en la visita de Amaya Valdemoro, hablamos de 'L.A.'s Finest' desde el enfoque de una auténtica campeona del baloncesto, de la WNBA, que nos contó lo difícil que es ser una mujer en este mundo, que al final, es de lo que habla la serie y también de lo que va la vida", revela González-Campos, destacando que, finalmente, "sale una química muy buena" de la "mezcla entre las series y los invitados" que acuden a cada programa. "Enriquecen la experiencia de ponerse delante del siguiente episodio", remarca.

En esta segunda temporada, 'Los seriotes de AXN' continuará ofreciéndose tanto en el canal AXN como en otras plataformas, puesto que estará disponible gratuitamente en YouTube. "Se acabó eso de que tú lo ves en la hora que yo digo. La gente ha tomado las riendas y lo que hay que hacer es facilitarle el acceso, porque los mensajes siguen estando ahí", explica el guionista y monologuista.

Entre las novedades de esta nueva tanda de programas, está que el programa podrá escucharse también en podcast, siguiendo la estela de otros espacios culturales liderados por González-Campos en los que participaba también Gómez-Jurado como 'Todopoderosos' o 'Aquí hay dragones'. "Estamos en todo, los programas tienen que llegar a todo el mundo", explica el presentador.