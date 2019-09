'Catalina la Grande' llega a Sky el 3 de octubre

Sky prepara el desembarco de 'Catalina la Grande' producción original de la plataforma de pago. Este drama compuesto por cuatro capítulos está protagonizado por Helen Mirren, y llega al servicio de streaming el próximo 3 de octubre.

Junto a Mirren, que da vida a la emblemática emperatriz rusa, están Jason Clarke, Gina McKee y Rory Kinnear. La miniserie retrata los últimos años de reinado de Catalina la Grande y su apasionada aventura con Grigory Potemkin (Jason Clarke), en un drama repleto de escándalos, intrigas y conflictos.

La relación entre Catalina y el general Potemkin se convierte en una historia de amor obsesiva entre ellos y también hacia su país. Juntos deberán sortear numerosos obstáculos para enfrentarse a las artimañas de sus adversarios y mantener así la reputación de Rusia como una de las grandes potencias europeas del siglo XVIII.

'Catalina la Grande' ha sido escrita por Nigel Williams y dirigida por Philip Martin (The Crown). La producción de la serie corre a cargo de Origin Pictures y New Pictures. Ésta producción es la tercera que HBO y Sky hacen en conjunto hasta la fecha, después de 'The Young Pope' y 'Chernobyl'.