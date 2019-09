16 de septiembre de 2019

Daniel Mays baja al subsuelo de Londres en 'Temple': "La clave es la disonancia de la gente que vive bajo tierra"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este martes 17 de septiembre llega a Sky 'Temple', la adaptación de la serie noruega 'Valkyrien', una serie con "personajes moralmente cuestionables" donde la clave está en "la disonancia de la gente que vive bajo tierra", según Daniel Mays, uno de sus protagonistas.

"El fundamento de la serie es la disonancia de las personas que viven en el búnker", explica Mays en una entrevista. "De hecho, el búnker es un personaje más", comenta a la importancia del contexto de los personajes en la serie escrita por Mark O'Rowe.

La producción de Sky narra la historia de Daniel (Mark Strong), un cirujano que, movido por una tragedia personal, abre una clínica ilegal con ayuda de Ann (Carice Van Houten) y Lee (Mays) en una red de túneles abandonada bajo el metro londinense de Temple. Los cuatro primeros episodios de la serie llegan a Sky el 17 de septiembre, y la temporada completa estará disponible a partir del 24 de septiembre.

https://www.youtube.com/watch?v=Bnc5Vu5qBuk

Una producción llena de "humor negro" que no puede entrar en categorías, según indica el actor: "Me recuerda a los hermanos Coen o a 'Tres anuncios en las afueras'. Hay elementos de thriller, pero no lo puedes etiquetar, porque también hay una historia de amor". "Es una serie de alto concepto", señala.

LEE, UN "PEDANTE QUE TIENDE A REALIZAR MALAS ELECCIONES"

Lee, es un personaje "loco", tal y como lo define el intérprete. "Es muy nihilista, y sale cada dos por tres con los temas sobre teorías del caos y conspiranoias", continúa. "Es un tipo pedante, un personaje que tiende a realizar malas elecciones".

Su relación con Daniel, el protagonista al que interpreta Mark Strong, será fundamental en el desarrollo de la serie. "Son como una vieja pareja", explica Mays, que profundiza en la relación entre ambos: "No serían amigos porque son muy diferentes, ya que tienen personalidad distintas y no son de la misma clase. Pero en el búnker, se necesitan el uno al otro".

El actor indica que disfrutó mucho de su trabajo junto a Mark Strong: "Es genial trabajar con gente a la que admiras tanto". "Es tan minimalista cuando actúa, una diferencia gigantesca entre nuestros personajes. El mío es bastante maníaco", señala respecto a las diferencias entre Lee y Daniel.

El actor tiene claro que no quiere la vida subterránea de los personajes de la serie: "Sería completamente inútil en un búnker". Eso sí, si tuviera que vivir bajo tierra, Mays no tiene dudas sobre lo que se llevaría: "Mi familia, alcohol y música. ¿Qué haríamos sin música?".