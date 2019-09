'Me quedo contigo', ahora todos los días en Cuatro

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Me quedo contigo', el dating show de Telecinco, pasará a Cuatro a partir de este lunes 9 de septiembre, y se emitirá de lunes a viernes. El programa presentado por Jesús Vázquez ocupará la franja de tarde, y podrá verse entre las 19.30 horas y las 20.30 horas.

El dating show, que adapta 'Take me out', un formato de éxito internacional en más de treinta países, se estrenó en Telecinco el pasado 25 de julio. Respecto al programa original, 'Me quedo contigo' cuenta con una innovación respecto al original: la inclusión de la figura materna.

En 'Me quedo contigo', 20 chicas tratan de encontrar el amor a través del criterio de sus madres, que deciden por ellas si los candidatos son merecedores o no de una primera cita con sus hijas. Por tanto, las madres son fundamentales en el desarrollo del espacio, pues son ellas quienes deciden si los candidatos son merecedores o no de una primera cita.