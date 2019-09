Movistar pone en marcha 'Los Espabilados', la serie basada en el libro de Albert Espinosa

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 14 de octubre arranca el rodaje de 'Los Espabilados', la nueva serie original Movistar+ basada en el libro de Albert Espinosa. El escritor, que vuelve a trabajar en televisión, se encargará del guión de la serie, mientras que Roger Gual dirigirá los siete episodios de la ficción.

Espinosa fue el creador de la exitosa serie 'Pulseras Rojas', basada también en su novela 'El mundo amarillo'. Ha trabajado como guionista en 'Planta 4ª', 'Tu vida en 65 minutos' o 'No me pidas que te bese porque te besaré', además de haber escrito best sellers como 'Lo mejor de ir es volver' o 'Si tú me dices ven, lo dejo todo... pero dime ven'.

'Los espabilados' narra la historia de Mickey L'Angelo, Guada, Yeray, Lucas y Samuel, un grupo de jóvenes que escapan de un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo. A pesar de sus diagnósticos clínicos, estos chicos se enfrentan a la vida con valentía y humor.

La serie de Movistar+ intentará recuperar el espíritu de Espinosa, lleno de ternura y humor, al mismo tiempo que encara los tabúes del universo infantil y el rechazo a las enfermedades mentales.