Natalia Verbeke y Cristina Plazas protagonizan El nudo, un "thriller emocional" sobre la "insatisfacción" a los 40

Dos parejas insatisfechas con el estancamiento en su vida tienen que hacer frente al inesperado accidente de coche que deja a uno de los maridos en estado grave. Así comienza 'El nudo', la nueva serie de Antena 3 en colaboración con Diagonal, que ya se rueda en Madrid.

La ficción televisiva está protagonizada por Natalia Verbeke, Cristina Plazas, Orion Tarrasón y Miquel Fernández, y cuenta, además, con Luisa Gavasa y Enrique Villén en su reparto. Esta serie, un "thriller emocional", habla de la "insatisfacción" y la necesidad de cambios a los cuarenta.

Que una ficción televisiva se ocupe de estos temas es algo que celebra Natalia Verbeke, una de las protagonistas, pues, según comentó, "no hay tantas series que hablen de lo que nos pasa a partir de los cuarenta". La serie está dirigida por Jordi Frades, curtido en televisión en proyectos como 'Isabel' o 'La catedral del mar'.

'El nudo' arranca con el accidente de coche de Daniel (Oriol Tarrasón), que desencadena cambios vitales en todos los protagonistas: en primer lugar, en su esposa Rebeca (Cristina Plazas), pero también salpica a Sergio (Miquel Fernández) y Cristina (Natalia Verbeke), un matrimonio amigo de la pareja, y a Miriam (Luisa Gavasa), la autoritaria madre de Daniel.

Este accidente será el "detonante" de la serie, tal y como señala Oriol Tarrasón, que también destaca el "lado emocional" de 'El nudo'. "La serie avanza a través del thriller policíaco, pero a medida que la investigación avanza, comienza a aparecer el embrollo emocional de sus personajes", explica.

'El nudo' incluye no sólo una narración del presente, sino también del pasado, lo que complica la construcción del "puzzle" de la serie. "Suceden muchas cosas que se descubren capítulo a capítulo", comenta Cristina Plazas, que incide en que los conflictos de la ficción "no son de adolescentes".

"NO HAY DESCANSO EN ESTO DE VIVIR"

"Parece que uno, a cierta edad, está situado, y nadie está situado aquí", dice la actriz, que sentencia: "No hay descanso en esto de vivir". En esa misma línea se sitúa Natalia Verbeke, que destaca que "no hay tantas series que hablen de lo que pasa a partir de los cuarenta". Algo que motivó a la intérprete para unirse al proyecto, según admite:

"Eso, como cuarentona, me apetece contarlo, y en este momento me interesa una historia que hablara de estos temas". "No me atraen tanto otro tipo de historias que no me tocan a mi edad", confiesa Verbeke, que regresa al mundo de la actuación tras ser madre. "Estaba esperando a que llegara un proyecto que me motivara", admite.

'El nudo' no sólo contiene crisis de mediana edad, pues también incluye tramas con adolescentes que no son "infantiles": "No es 'Médico de familia' ", comenta Fernández, refiriéndose a que esta multiplicidad de tramas no tiene que ver con la tradición televisiva española. "No está el abuelo y el niño, no es algo que tenga sentido para la serie", sentencia.

La serie, eso sí, no introduce grandes innovaciones: "No es ningún invento", admite Miquel Fernández, y Natalia Verbeke insiste: "Es una fórmula que ya está hecha". Algo lógico teniendo en cuenta que 'El nudo' bebe de una telenovela argentina que, además de haberse vendido internacionalmente en Vietnam, Israel, Honduras o Chile, también ha sido adaptada en países como México, Grecia o Portugal.

Esta nueva serie tendrá trece capítulos de menos de una hora de duración, continuando con el estándar que Atresmedia marcó en sus producciones propias. 'El nudo' es una producción de Antena 3 junto a Diagonal, y cuenta en su equipo de guión, liderado por Nuria Bueno, con José Ángel Lavilla, Nicolás Romero y Nacho Pérez de la Paz.