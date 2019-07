La templanza, El Cid y Un asunto privado, las grandes apuestas españolas de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video sigue impulsando nuevos proyectos originales en España. La compañía ha presentado las producciones que próximamente desembarcarán en su plataforma. 'La templanza', 'El Cid' y 'Un asunto privado' serán las ficciones con las que la empresa estadounidense extenderá su compromiso con el público nacional, junto con otros títulos documentales como 'Una vida, una cena' o 'Huesca F.C.', además de distribuir títulos como 'Hernán' o 'Tres caminos'.

'La templanza' es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la plataforma. Producido conjuntamente con Atresmedia Studios, la serie está basada en la novela homónima de María Dueñas ('El tiempo entre costuras') y estará protagonizada por Leonor Watling y Rafael Novoa. Una ficción cuyo desarrollo ha sido de 18 meses y que se ha convertido en una coproducción internacional, al estar implicados países como Reino Unido o México.

La serie estará dirigida por Guillem Morales ('Los ojos de Julia', 'La casa de las miniaturas'), junto con Alberto Ruiz Rojo ('Apaches', 'Presunto culpable') y Patricia Font ('Pulseras rojas', 'Gente que viene y bah'). "Guillem Morales tiene más de ocho años de experiencia rodando ficción de época en el Reino Unido, su experiencia es vital", explica Ricardo Carbonero, director de contenidos de Prime Video. "Es una ambiciosa producción, con bellísimas localizaciones, contará con la cautivadora travesía que tendrán Soledad y Mauro (Watling y Novoa)", declaró Georgia Brown, directora de European Amazon Originals Series en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

"Estamos muy emocionados de trabajar con Atresmedia, María Dueñas y Guillem Morales para dar vida a una novela tan exitosa para espectadores de todo el mundo", continuó. 'La templanza' contará con 10 episodios de 50 minutos y estará disponible en la plataforma para todo el mundo en 2020. La ficción cuenta con un reparto internacional en el que también están Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid y Raúl Briones. Susana López Rubio ('La chica de ayer', 'Acacias 38') será la que lidere al equipo de guionistas, en el que está Javier Holgado ('Motivos personales', 'Los misterios de Laura').

JAIME LORENTE (LA CASA DE PAPEL) SERÁ EL CID

Otra de las grandes apuestas también es de época y será también "muy ambiciosa", se trata de 'El Cid', que estará coproducida por Zebra Producciones y que protagonizará Jaime Lorente (estrella de series como 'La casa de papel' o 'Élite') como Rodrigo Díaz de Vivar, el gran héroe de la gesta más importante en lengua castellana. "Queríamos hacer algo épico, poco visto en España. Es una leyenda que debe verse en televisión con calidad cinematográfica", explicó José Velasco, presidente de Zebra.

"No podemos estar más contentos de dar la bienvenida a Jaime Lorente", remarcó Brown. "Le veremos en un registro distinto, a algunos les parecerá chocante. Estuvimos decididos de apostar por él cuando le vimos en las pruebas. No hay que olvidar que el Cid no veía de alta alcurnia, sino que era un chico con mucha calle", comentó Velasco, que también ha destacado la increíble inversión a nivel técnico que habrá detrás para "ser lo más fieles posibles" al cantar de la gesta anónima.

"Rodaremos en Castilla y León, también en Aragón, intentaremos grabar en los lugares donde ocurrieron los hechos, que tienen base real. También tendremos más de 4000 metros cuadrados de decorados, puesto que habrá que recrear castillos y otros lugares", detalló Velasco. 'El Cid' constará de dos temporadas de seis episodios cada una, con posibilidad de producir más capítulos.

"Solo llegaremos hasta la Jura de Santa Gadea, antes de comenzar a lo que es el poema en sí", explicó Velasco, comentando que el rodaje de las dos temporadas "será simultáneo con dos unidades que estarán trabajando a la vez" y que comenzará en septiembre. Luis Arranz ('Lalola') será el que lidere al equipo de guionistas, mientras que Adolfo Martínez ('Zona hostil') dirige esta ambiciosa producción que llegará también en 2020.

BAMBÚ SE PASA A AMAZON CON 'UN ASUNTO PRIVADO'

'Un asunto privado' será la apuesta de Bambú Producciones ('Gran Reserva', 'Velvet') para Prime Video. "Hace siete años descubrí una serie que me fascinó, 'Gran Hotel', y estuve decidida a hacer algo con su productora. Ha pasado tiempo pero, por fin, ese momento ha llegado", explicó Georgia Brown. 'Un asunto privado' también será una ficción de época, al estar ambientada en la España de los años 40.

'Un asunto privado' es una serie de misterio. Marina Belloch, una señorita de la alta sociedad, pertenece a una prestigiosa familia de policías. Sin embargo, por su condición de mujer, sus progenitores no le dejarán desarrollar su instinto para resolver crímenes. Decidida a demostrar su habilidad, se convertirá en detective y contará con la ayuda de Héctor, el mayordomo de la casa, fiel confidente de su padre y que, debido a su condición de homosexual, tampoco encaja en la sociedad de la época.

"Quisimos crear una pareja atípica, diferente. Esta serie se centrará más en la vocación de la heroína principal, no habrá tanta trama amorosa", explicó Teresa Fernández Valdés, productora ejecutiva de Bambú. "Sabemos que nuestro público español está deseando ver series locales de los mejores creadores y 'Un asunto privado' combina drama, comedia, thriller, intriga, romance y mucha acción. Será un éxito en España, pero el público del resto del mundo también conectará con ella", comentó Georgia Brown. 'Un asunto privado' tendrá ocho episodios, su reparto aún no está anunciado aunque también se espera para el 2020.

EL COMPROMISO DE PRIME VIDEO CON LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA

Por otro lado, Prime Video producirá también series documentales como 'Una vida, una cena', en la que el chef Quique Dacosta creará platos basándose en los recuerdos, emociones y sentimientos de invitados que aparecerán en diferentes capítulos. También estará 'Huesca F.C.', que mostrará cómo este equipo de fútbol vivió haber estado en primera división.

La plataforma tampoco descuida la inversión de distribución de proyectos ajenos, como 'Pequeñas coincidencias', que tiene confirmada una segunda temporada, u otros títulos como 'El pueblo', 'Señoras del (h)AMPA' o 'La que se avecina'. Además, Prime Video tendrá disponible la serie 'Hernán', coproducción hispanomexicana con Óscar Jaenada; 'Tres caminos', ficción sobre el Camino de Santiago que llegará en 2021, o 'Inés alma mía', basada en la novela de Isabel Allende.

Amazon Prime Video tiene un "proyecto a largo plazo" para establecerse y producir ficción en España, como también han hecho en Francia, Alemania e Italia. Aunque las plataformas por ley están obligadas a que el 30% de su producción sea de origen europeo, Georgia Brown ha asegurado que Prime Video "supera con creces ese porcentaje". "Queremos impulsar el talento y a los nuevos creadores. Primamos la calidad", zanjó.