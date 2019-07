La última temporada de 'Orange is the New Black' llega a Movistar+ el 27 de julio

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La séptima y última temporada de 'Orange is the New Black', una de las primeras producciones originales de Netflix, llegará a Movistar+ el próximo 27 de julio. La serie concluirá, así, siete años después, con las reclusas de Litchfield como protagonistas.

La ficción llegará, además, al completo al canal, que comenzará a las 11.30 horas un maratón de todos los episodios de la temporada en Movistar Seriesmanía, pegado a su estreno en Estados Unidos, donde se ve en Netflix. La séptima temporada de 'Orange is the New Black' estará también disponible bajo demanda.

Tal y como anuncia la sinopsis de esta nueva entrega, "el destino de las reclusas de Litchfield vuelve a estar dividido. Tras cumplir su tiempo en prisión, Piper y Sophia tratan de adaptarse a la realidad de la vida fuera de la cárcel".

El resumen recuerda que otras reclusas siguen en la cárcel: "Taystee sigue cumpliendo cadena perpetua tras ser condenada injustamente al final de la temporada anterior, Blanca ha sido enviada a un centro de deportación, Morello se ponía de parto y debe lidiar con sus primeras semanas de maternidad, y Gloria y el equipo de la cocina deben asumir nuevos cambios".

La serie creada por Jenji Kohan, basada en la autobiografía de Piper Kerman, tiene uno de los repartos femeninos más amplios del panorama actual. El elenco lo encabeza Taylor Schilling, nominada al Globo de Oro por su papel, junto a la que se encuentran Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Taryn Manning, Laverne Cox, Yael Stone, Jackie Cruz, Adrienne C. Moore, Dascha Polanco, Lea DeLaria, Constance Shulman, Kimiko Glenn y Nick Sandow.