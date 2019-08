22 de agosto de 2019

Los últimos capítulos de la quinta temporada de 'Fear the Walking Dead', en AMC el 26 de agosto

Imagen de la quinta temporada de 'Fear the Walking Dead'

Imagen de la quinta temporada de 'Fear the Walking Dead' AMC - ARCHIVO

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La quinta temporada de 'Fear the Walking Dead' terminará su emisión en AMC con nuevos episodios que llegarán al canal a partir del 26 agosto. Después de haber estrenado la primera mitad de la temporada, la cadena dará el pistoletazo de salida este lunes a las 22.10 horas.

En esta nueva entrega, la misión del grupo es localizar a posibles supervivientes, ayudándoles a hacer de lo que queda del mundo un lugar mejor, con el liderazgo de Morgan, basado en el compañerismo y la esperanza, para intentar superar el apocalipsis zombie.

https://www.youtube.com/watch?v=Qtg3-l08sVg

Tan solo restan ocho episodios para la conclusión de la quinta temporada de 'Fear the Walking Dead'. Sin embargo, no será con esta entrega con la que acabe la serie, que ha renovado por una sexta temporada, tal y como anunció Scott M. Gimple, productor ejecutivo y jefe de contenido del universo The Walking Dead, durante la pasada edición de la Comic-Con.

Fear the Walking Dead está protagonizada por Lennie James, Rubén Blades, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson y Austin Amelio. El equipo de la producción ejecutiva está compuesta por Scott M. Gimple; los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg; Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd y Greg Nicotero.