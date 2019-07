18 de julio de 2019

Adelante considera "poco afortunada" la consulta de Podemos

El portavoz de Adelante Andalucía en la comisión de Hacienda, José Luis Cano, ha asegurado que la consulta de Unidas Podemos a las bases es "poco afortunada" y "no ayuda a la reflexión" sobre la relación del partido con el PSOE y señalando que lo "más importante" no son los ministros de Podemos en el Gobierno de Sánchez sino que este Ejecutivo "gire a la izquierda" aunque apunta a que Sánchez "no quiere hacerlo".