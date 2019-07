13 de julio de 2019

Caballero rechaza un gobierno "a expensas" de los secesionistas

Tras revalidar por cuarta vez su mandato al frente de la Alcaldía de Vigo con una mayoría absoluta aún más reforzada, que compatibiliza con la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), el socialista Abel Caballero advierte de que "no se deben repetir elecciones de ningún modo", pero también establece como línea roja que "el Gobierno no esté a expensas" de los 26 votos de Junts per Catalunya, ERC y EH Bildu. "Yo, particularmente, con esa gente ni a tomar café en la esquina", proclama.