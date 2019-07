30 de junio de 2019

Castañón critica que PSOE plantee cosas y luego no las realice

La diputada de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha manifestado que lo que plantea el PSOE, sobre el papel con sus matices, les puede parecer bien, sin embargo "cuando tienen posibilidad no lo hacen, cuando hay que convertir las cosas mas allá de las palabras, en hechos, en vida, en leyes, en ejecución, en presupuestos, pues ahí no lo vemos". "Y el acuerdo presupuestario con el Gobierno es más bonito que los presupuestos que luego llevó el Gobierno, porque hubo cosas que no llevaron, por eso queremos estar en el Gobierno", ha señalado.