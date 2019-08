29 de agosto de 2019

La Crida afirma que no quiere sustituir al PDeCAT: "No nos planteamos ocupar ningún espacio"

El secretario general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral, ha defendido este jueves que su organización no quiere sustituir el PDeCAT tras las insinuaciones del presidente del partido postconvergente, David Bonvehí, en una entrevista con Europa Press, y ha argumentado que no se han planteado ocupar "ningún espacio" político en concreto porque son el espacio de la unidad independentista.