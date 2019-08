14 de agosto de 2019

Gabilondo pide que no se "interpele personalmente"

Ángel Gabilondo, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha señalado que no entiende "la política que se hace" cuando "se interpele personalmente". Por eso pide que "no se haga" porque "hay momentos de pasar bochorno". De cara a esta investidura pide "no interpelar personalmente" en la Asamblea de Madrid y aconseja "un monográfico de cortesía parlamentaria".