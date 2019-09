5 de septiembre de 2019

Iglesias: "No tiene sentido que Sánchez quiera todo el poder"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que no van a volver a "dar gratis" un gobierno al PSOE porque el resultado fue "un gobierno inestable incapaz de sacar adelante unos presupuestos" y ha añadido que "no tiene sentido que Pedro Sánchez, tan lejos de la mayoría absoluta, quiera todo el poder y no quiera compartir responsabilidades".