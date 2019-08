26 de agosto de 2019

Un matrimonio valenciano vive una "pesadilla" sanitaria en Punta Cana

Un matrimonio de Alaquàs (València) ha vivido una "pesadilla" sanitaria en Punta Cana. Jesús García tuvo que esperar veinte horas en un box para poder ser operado de urgencia por una fractura de cadera y fémur. La intervención no se realizó hasta que la familia pudo asegurar los costes de operación e ingreso hospitalario en un clínica privada, importe que ascendía a más de 30.000 dólares: "Hasta que no llegó el dinero no hicieron nada".