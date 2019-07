3 de julio de 2019

Miley Cirus presenta su nuevo proyecto 'She is coming'

La cantante Miley Cirus se encuentra inmersa en su nuevo proyecto, el EP 'She is coming' que formará parte de la colección 'She is Miley Cirus', un título que para la artista significa poder. Además, tras presentarla este fin de semana en el festival de Glastonbury y lanzar el videoclip este martes, la canción 'Mother's daughter' se ha convertido en una obra de empoderamiento y feminismo. Las artista nos ha contado detalles de este nuevo trabajo y de otros proyectos como su participación en la serie 'Black Mirror'.