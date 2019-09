6 de septiembre de 2019

Oltra: "No me veo ni con ánimo ni espíritu de nuevas elecciones"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha confesado que ante una nueva convocatoria de elecciones: "no me veo ni con ánimo, ni con espíritu de plantearme la tesitura de unas nuevas elecciones". Oltra ha asegurado que no quiere "ni pensarlo" y que "me hace mal verbalizarlo".